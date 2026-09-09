Thanh Kỳ nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Về thôn Thanh Tân, xã Thanh Kỳ, rảo bước trên những tuyến đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường là những hàng hoa Tường Vi, Mẫu Đơn, Chiều Tím đang khoe sắc, cảm nhận vùng quê đang có sự đổi thay. Theo bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng thôn Thanh Tân, sau sáp nhập các thôn Hợp Nhất, Đồng Lấm và Tân Mỹ, thôn Thanh Tân được hình thành. Mặc dù các thôn trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn NTM, song giai đoạn 2026-2030, các tiêu chí được nâng lên ở mức cao hơn. Vì vậy, thôn đang tập trung thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường.

Xã Thanh Kỳ hỗ trợ các hộ khó khăn thùng đựng rác.

Hàng tuần, thôn duy trì tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Các tổ chức đoàn thể tổ chức cho hội viên phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng vào giữa hoặc cuối tháng. Ngoài ra, các hộ gia đình chủ động quét dọn, vệ sinh đoạn đường trước cửa nhà hằng ngày, góp phần giữ cho đường làng, ngõ xóm luôn phong quang, sạch đẹp. Cùng với vệ sinh môi trường, thôn Thanh Tân chú trọng xử lý rác thải sinh hoạt. Hiện khoảng 30% số hộ có nhà nằm dọc đường trục chính đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom đưa rác ra khỏi địa bàn. Với những khu vực xe thu gom chưa thể tiếp cận, các hộ được hướng dẫn xây dựng bể đốt rác, xử lý ngay trong khuôn viên gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi.

Hướng tới xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng- xanh - sạch - đẹp”, thôn còn từng bước lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên một số tuyến đường chính, vận động người dân trồng hoa, xây dựng hàng rào xanh. Đến nay, tỷ lệ các tuyến đường được phủ xanh bằng cây, hoa đạt khoảng 35%.

Không chỉ ở Thanh Tân, phong trào bảo vệ môi trường cũng được duy trì tại thôn Đồng Văn - một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của xã. Ông Hà Thanh Tuyên, Trưởng thôn Đồng Văn cho biết, thôn cách trung tâm xã khoảng 13km, địa hình đồi núi dốc, dân cư phân bố rải rác nên việc tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải gặp nhiều khó khăn. Do chưa thể ký hợp đồng với đơn vị thu gom, thôn vận động người dân chủ động xử lý rác tại hộ gia đình.

Theo đó, rác thải sinh hoạt và rác phát sinh từ các đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm được thu gom, xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp phù hợp. Nhờ duy trì thường xuyên, cảnh quan khu dân cư luôn được bảo đảm sạch sẽ. Đặc biệt, trên các tuyến đường của thôn, tỷ lệ trồng hoa và cây bóng mát đạt khoảng 50%, tạo cảnh quan xanh mát, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống.

Ngoài Thanh Tân và Đồng Văn, các thôn còn lại của xã Thanh Kỳ cũng duy trì thường xuyên phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Các tổ chức như hội phụ nữ, đoàn thanh niên tích cực vận động hội viên, đoàn viên tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc đường hoa. Nhờ đó, tình trạng vứt rác bừa bãi, để gia súc phóng uế ra đường từng bước được khắc phục; nhiều tuyến đường trong khu dân cư luôn giữ được cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xã Thanh Kỳ được sáp nhập từ xã Thanh Tân và xã Thanh Kỳ. Sau sắp xếp, toàn xã còn 7 thôn, giảm 14 thôn so với trước. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết: Theo lộ trình, năm 2030 xã phấn đấu về đích NTM. Cùng với việc thực hiện các tiêu chí khác, tiêu chí môi trường được xã đặc biệt chú trọng. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội và các thôn, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng nhân các sự kiện như: “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”... thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên như “Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm” ở các thôn, phong trào “5 không, 3 sạch” của hội phụ nữ, “Ngày thứ bảy tình nguyện” của đoàn thanh niên... được 7/7 thôn duy trì, góp phần tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan nông thôn.

Tuy nhiên, do trên địa bàn xã chưa có khu xử lý rác thải tập trung, một số hộ dân nằm dọc trục đường xã thuộc hai thôn Thanh Tân và Kim Đồng đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Nông Cống thu gom, vận chuyển rác ra khỏi địa bàn, với tỷ lệ đạt 62%. Các thôn còn lại gồm Đồng Văn, Phát Vinh, Hợp Tiến, Phú Quý và Thanh Trung nằm xa trung tâm, dân cư phân tán, xe thu gom khó tiếp cận nên chưa thể ký hợp đồng với đơn vị thu gom.

Tránh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, xã đã hướng dẫn các hộ xây dựng bể đốt rác và 100% hộ đã xử lý rác bằng hình thức đốt ngay tại góc vườn của gia đình. Về lâu dài, xã sẽ đấu mối với đơn vị thu gom rác, đồng thời nghiên cứu phương án bố trí phương tiện trọng tải nhỏ để vận chuyển “tăng bo” rác từ các khu dân cư đến điểm tập kết, thuận lợi cho đơn vị đến thu gom, vận chuyển.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Thanh Kỳ đang từng bước tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn. Đây không chỉ là cơ sở để địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường mà còn góp phần xây dựng diện mạo nông thôn văn minh, sạch đẹp, hướng tới mục tiêu năm 2030 xã Thanh Kỳ về đích NTM.

Bài và ảnh: Minh Lý