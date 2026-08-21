Thanh Hóa FC thử việc tiền vệ Croatia cao 1m87; “Cháy” vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan

So sánh tỷ lệ chiến thắng và lịch sử đối đầu của Việt Nam và Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup; Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027: Loạt thay đổi luật mới nhằm triệt tiêu nạn câu giờ; Nhận định Arsenal vs Coventry: Khởi đầu hoàn hảo cho nhà vua Premier League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (21/8).

Thanh Hóa FC thử việc tiền vệ Croatia cao 1m87

Thanh Hóa FC đang thử việc Di Mateo Lovrić, tiền vệ người Croatia sinh năm 2000, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Hình ảnh Lovrić xuất hiện trong buổi tập của đội bóng xứ Thanh tại Hải Phòng được Fanpage chính thức CLB Thanh Hóa đăng tải chiều 20/8, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tiền vệ Lovrić sở hữu thể hình khá lý tưởng. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Cao 1m87, Lovrić có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ Croatia được kỳ vọng sẽ là phương án tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa Thanh Hóa. Nếu gây ấn tượng trong thời gian thử việc, Lovrić có thể trở thành một trong những tân binh đáng chú ý của đội bóng xứ Thanh mùa tới.

“Cháy” vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan

Chỉ sau vài giờ mở bán trên ứng dụng Techcombank OneU ngày 20/8, toàn bộ vé trực tuyến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã được bán hết. Do nhu cầu quá lớn, hệ thống ghi nhận lượng truy cập khổng lồ với hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận chính thức bán hết vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Vé có 4 mệnh giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng và được chuyển phát từ ngày 25/8. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8 tại sân Rajamangala, trong khi màn so tài quyết định tại sân Mỹ Đình ngày 26/8 hứa hẹn vô cùng bùng nổ.

So sánh tỷ lệ chiến thắng và lịch sử đối đầu của Việt Nam và Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup

Dù Thái Lan vượt trội về tổng số lần vô địch ASEAN Cup (7 lần so với 3 của Việt Nam), tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết của hai đội lại khá cân bằng.

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ giành chiến thắng trong các trận chung kết ASEAN Cup xấp xỉ Thái Lan. Ảnh: Hướng Dương

Cụ thể, Thái Lan đạt tỷ lệ khoảng 63% (thắng 7, thua 4 trong 11 lần vào chung kết), trong khi Việt Nam sở hữu 60% (thắng 3, thua 2 trong 5 lần góp mặt).

Đặc biệt, khi đối đầu trực tiếp ở các trận tranh ngôi vô địch, Việt Nam lại chiếm ưu thế với 2 lần thắng và chỉ thua 1 lần. Trận chung kết ASEAN Cup 2026 tới đây đánh dấu lần thứ ba liên tiếp hai đại kình địch chạm trán ở chung kết, hứa hẹn màn so tài đỉnh cao.

Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027: Loạt thay đổi luật mới nhằm triệt tiêu nạn câu giờ

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 áp dụng nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế hành vi câu giờ, tăng nhịp độ và tối ưu thời gian bóng lăn trên sân.

Cầu thủ chấn thương phải rời sân trong một phút.

Điểm nhấn lớn nhất là các biện pháp chống trì hoãn trận đấu. Trọng tài sẽ đếm ngược 5 giây khi phát bóng hoặc ném biên. Thủ tục thay người bị giới hạn trong 10 giây; nếu vi phạm, cầu thủ vào thay phải chờ một phút, khiến đội bóng tạm chịu cảnh chơi thiếu người.

Cầu thủ xin chăm sóc y tế cũng buộc phải rời sân một phút, kết hợp với luật chống thủ môn giả chấn thương nhằm ngăn việc HLV lợi dụng hội ý chiến thuật.

Bên cạnh đó, luật bóng chạm tay trong vòng cấm khi phát bóng ngắn được chuẩn hóa thành phạt đền nếu hậu vệ vi phạm. Phạm vi VAR cũng mở rộng để kiểm tra thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ, lỗi tấn công trước tình huống cố định dẫn đến bàn thắng, và xác định nhầm danh tính. Dù vậy, VAR vẫn không can thiệp các tình huống phạt góc hay lỗi che miệng.

Nhận định Arsenal vs Coventry: Khởi đầu hoàn hảo cho nhà vua Premier League

Đêm nay (2h ngày 22/8), Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League 2026/27 bằng trận tiếp đón tân binh Coventry City tại Emirates.

Arsenal vừa giành Siêu cúp Anh. Ảnh: Y.S

Với sự hưng phấn sau chức vô địch Siêu cúp Anh và các tân binh chất lượng như Bruno Guimaraes hay Ezri Konsa, “Pháo thủ” đang hướng tới tham vọng thống trị dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Khi các đối thủ lớn đang xáo trộn và thay tướng, đây là cơ hội vàng để Arsenal tạo đà bứt phá. Giới chuyên môn dự đoán đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để có màn ra quân suôn sẻ.

HS