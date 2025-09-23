Thanh Hóa: 100% chủ tàu thuyền nắm được thông tin và hướng đi của bão RAGASA

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đến sáng nay (23/9), 100% phương tiện hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão RAGASA, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá tại âu tránh trú bão Lạch Bạng.

Qua rà soát, kiểm kê của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện nghề cá với 20.580 lao động. Hiện có 6.021 phương tiện đã neo đậu tại bến an toàn, với 17.176 lao động.

Còn 510 phương tiện với 3.404 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển Quảng Ninh 48 phương tiện/299 lao động; vùng biển Hải Phòng 22 phương tiện/145 lao động; vùng biển Hưng Yên - Ninh Bình 10 phương tiện/60 lao động; vùng biển Thanh Hóa 292 phương tiện/1.831 lao động, vùng biển Nghệ An 48 phương tiện/255 lao động; vùng biển Quảng Trị 67 phương tiện/609 lao động; vùng biển Đà Nẵng 3 phương tiện/19 lao động; vùng biển Khánh Hòa 9 phương tiện/90 lao động; vùng biển TP HCM 3 phương tiện/24 lao động; vùng biển Đắc Lắc 8 phương tiện/72 lao động...

Ngư dân đưa tàu cá về neo đậu tại âu tránh trú bão sông Lý, xã Tiên Trang.

Chủ và thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về siêu bão RAGASA, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Phương tiện của lực lượng Bộ đội Biên phòng trực sẵn sàng cơ động.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 4 đài thông tin báo bão, thường xuyên phát thông báo, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, tuyến núi đề phòng mưa lũ, sạt lở..., tuyến biển tổ chức kiểm đếm, giữ liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển.

Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh; duy trì tàu BP 05-98-01, tàu BP 05-13-02, xuồng BP 05-15-01 và quân số trực sẵn sàng cơ động.

Lê Hợi