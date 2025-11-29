Thăm Di tích đình - đền - chùa Hà Lương

Một chiều đầu đông, chúng tôi ghé thăm Di tích đình - đền - chùa Hà Lương, tọa lạc tại khu phố Hà Lương, xã Vĩnh Lộc. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Nhà nước, các nhà hảo tâm và người dân địa phương, di tích đã được tu bổ, tôn tạo khang trang.

Một góc của Di tích lịch sử đình - đền - chùa Hà Lương.

Theo hồ sơ lý lịch Di tích đình - đền - chùa Hà Lương còn lưu giữ tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vĩnh Lộc thì Di tích đình - đền - chùa Hà Lương có địa thế đẹp, phía Tây là dòng sông Mã; phía Đông là các núi Đốn Sơn, Tiến Sĩ; phía Bắc là Vũng Mầu, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ; phía Nam là động Hồ Công và chùa Du Anh. Đây là nơi được phối thờ các vị thần trong làng Hà Lương, thờ phật và danh tướng Trần Khát Chân, Lưu Hưng Hiểu – những người có công với đất nước được sinh ra ở vùng đất Hà Lương, nay là xã Vĩnh Lộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Di tích đình - đền - chùa Hà Lương là nơi hội họp, huấn luyện dân quân du kích, mở các lớp bình dân học vụ, nơi tập kết, tuyển quân, huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Di tích lịch sử đình - đền - chùa Hà Lương trở thành nơi sơ tán của Trường Tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, nay là xã Vĩnh Lộc. Năm 1998, Di tích đền - đình - chùa Hà Lương được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, Di tích đình - đền - chùa Hà Lương bị xuống cấp. Năm 2009 được sự quan tâm của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tăng ni, phật tử, du khách thập phương, di tích được tu bổ, tôn tạo khang trang. Hiện nay, di tích đang tiếp tục được tu bổ, tôn tạo với các hạng mục: đền thờ Trần Khát Chân, các công trình phụ, khuôn viên di tích...

Ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ra ở khu phố Hà Lương, xã Vĩnh Lộc, người có nhiều đóng góp tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử đình - đền - chùa Hà Lương, cho biết: "Tôi luôn tự hào nơi mình sinh ra có di tích lịch sử được công nhận cấp tỉnh. Vì vậy, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu trong dòng họ góp công, góp kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích. Thấy di tích được xây dựng khang trang, tôi rất vui mừng và tiếp tục vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích".

Đến với Di tích đình - đền - chùa Hà Lương, du khách không chỉ tìm thấy sự tĩnh tâm, mà còn được thả hồn vào cảnh đẹp bình yên nơi đây, ngắm nhìn dòng sông Mã. Với vị thế đẹp, kiến trúc hoa văn trang trí độc đáo, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, cùng với sự linh thiêng, Di tích đình - đền - chùa Hà Lương thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, chiêm bái, cầu phúc, cầu an.

Chị Phạm Thị Hương (phường Hạc Thành) - du khách đến tham quan, vãn cảnh Di tích đình - đền - chùa Hà Lương, chia sẻ: "Cảnh quan của di tích thơ mộng, yên bình, môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến đây tôi tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng và thấy thêm yêu vùng đất, con người xứ Thanh".

“Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ, tôn tạo Di tích đình - đền - chùa Hà Lương luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Lộc quan tâm. Hiện nay, di tích được tu bổ, tôn tạo khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, xã Vĩnh Lộc tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang khuôn viên của di tích; kết nối Di tích lịch sử đình - đền - chùa Hà Lương với các chùa trên địa bàn xã, như: chùa Nhân Lộ, chùa Du Anh, chùa Tường Vân, chùa Linh Giang, động Hồ Công, Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô); chùa Báo Ân, chùa Linh Ứng (xã Biện Thượng)... để hình thành và phát triển điểm du lịch văn hóa tâm linh”, ông Trịnh Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc cho biết.

Bài và ảnh: Mạnh Hải