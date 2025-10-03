Thái Lan quyết định xây dựng hàng rào dọc biên giới với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 2/10 cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã nhất trí về nguyên tắc việc xây dựng hàng rào dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, trong đó Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ chỉ định tọa độ.

Người dân Campuchia sơ tán tránh xung đột biên giới với Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, ngày 25/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thiết kế hàng rào sẽ dựa trên địa hình và sự thuận tiện của người dân và có thể sử dụng phương pháp điện tử hoặc các phương pháp khác, tùy thuộc vào khu vực.

Về việc trục xuất người Campuchia khỏi khu vực Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo, ông Anutin nhấn mạnh rằng việc này phải được thực hiện theo luật pháp phù hợp, có tính đến các nguyên tắc nhân đạo và tác động đến trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Quân đội sẽ tham vấn Bộ Nội vụ và Tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo để quyết định có nên thực thi luật an ninh, luật lâm nghiệp hay luật nhập cư hay không.

Về các cuộc đàm phán với Campuchia, Thủ tướng Anutin tuyên bố Thái Lan đã tái khẳng định lập trường thông qua khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) và đặt ra các điều kiện để Campuchia ưu tiên, chẳng hạn như sơ tán người Campuchia khỏi khu vực tranh chấp và hợp tác rà phá bom mìn.

Nếu Campuchia phớt lờ điều này, Thái Lan sẽ không đáp ứng các yêu cầu của phía bên kia, bao gồm cả việc mở cửa trạm kiểm soát biên giới.

Ông Anutin nêu rõ: "Nếu họ muốn duy trì tình trạng hiện tại, chúng tôi sẵn sàng. Nhưng nếu họ muốn cải thiện cuộc sống của người dân, họ phải chấp nhận các điều kiện của chúng tôi"./.

Theo TTXVN