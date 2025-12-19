Thái Lan không kích thành phố Poipet: Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng vượt mức

Theo thông tin từ Bangkok Post và các cơ quan truyền thông Thái Lan, ngày 18/12, thành phố Poipet của Campuchia trở thành tâm điểm căng thẳng quân sự khi Không quân Hoàng gia Thái Lan tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự bên ngoài thành phố.

Khói bốc lên sau khi máy bay chiến đấu Thái Lan không kích thành phố Poipet. Ảnh: Quân đội Thái Lan.

Các máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan được cho là đã thả bom vào kho vũ khí và trung tâm hậu cần, nơi được cáo buộc chứa tên lửa BM-21, loại vũ khí hạng nặng từng được sử dụng trong các vụ tấn công vào lãnh thổ Thái Lan.

Phát ngôn viên Không quân Thái Lan, ông Chakkrit Thammavichai cho biết, chiến dịch diễn ra vào khoảng 11h sáng, dựa trên thông tin tình báo về việc vận chuyển tên lửa BM-21 trong khu vực. Ông khẳng định không có thương vong dân thường và đây là một “hành động tự vệ tương xứng” nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh, Bangkok sẽ tiếp tục các chiến dịch tương tự trên 7 tỉnh biên giới cho tới khi Campuchia “chấm dứt các hành động thù địch một cách rõ ràng và nhất quán”.

Tuy nhiên, phía Campuchia đã lên án mạnh mẽ hành động này, cho rằng thành phố Poipet là trung tâm thương mại và kinh tế, không phải khu vực chiến sự. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia và báo Khmer Times, một chiếc F-16 đã thả 2 quả bom xuống xã Phsar Kandal, khiến người dân phải sơ tán. Chính quyền địa phương bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc về việc triển khai kho vũ khí hoặc quân đội bên trong thành phố. Campuchia kêu gọi Thái Lan “ngay lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch, rút quân khỏi lãnh thổ và kiềm chế các hành vi gây hấn”.

Một tòa nhà tại thành phố Poipet bị Thái Lan không kích. Ảnh: Yahoo News Singapore

Các chuyên gia an ninh nhận định, cuộc không kích thành phố Poipet không chỉ là phản ứng quân sự tức thời mà còn là thông điệp chiến lược của Bangkok nhằm ngăn chặn việc triển khai vũ khí hạng nặng gần biên giới, đồng thời thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, động thái này cũng làm gia tăng rủi ro về thương vong dân sự và căng thẳng ngoại giao, đồng thời có khả năng ảnh hưởng tới thương mại và an ninh khu vực Đông Nam Á.

Hiện cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến, khi các cơ quan Liên Hợp Quốc và ASEAN cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột giữa hai quốc gia láng giềng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào cân bằng quyền tự vệ với bảo vệ dân thường, tránh để các tranh chấp biên giới thành cuộc khủng hoảng khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Khmer Times, Bangkok Post