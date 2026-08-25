Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho chi hội trưởng phụ nữ

Chiều 25/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện công tác Hội cho 200 chi hội trưởng phụ nữ cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan khai mạc tập huấn.

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn học viên được tiếp thu những chuyên đề thiết thực, gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động Hội hiện nay, như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo văn bản, báo cáo, xây dựng tin, bài tuyên truyền về hoạt động Hội; kỹ năng thiết kế video, clip truyền thông bằng các phần mềm Canva, CapCut phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Các đại biểu tiếp thu nội dung các chuyên đề.

Thông qua tập huấn, đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng AI và các phần mềm hỗ trợ để tiết kiệm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng văn bản, báo cáo...

Lớp tập huấn nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Hội phụ nữ, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Lê Hà