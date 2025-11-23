Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành theo 5 bước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa đến ngày 15/3/2026, ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, ông Hoàng Công Thủy cho biết tiếp nối Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức vào ngày 15/11/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến cho toàn thể đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống Mặt trận để tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất công tác bầu cử, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những nội dung, vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử.

Bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ 2 (trong hai ngày 2-3/2/2026) và hiệp thương lần thứ ba trùng vào thời gian Tết nguyên đán của dân tộc (từ ngày 22/12 âm lịch đến ngày 4 Tết Bính Ngọ); đây là công việc quan trọng của hệ thống Mặt trận trong công tác bầu cử.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn rất nhiều việc phải làm trong thời ngắn và gấp, như: tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật...

Theo ông Hoàng Công Thủy, đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ tham gia xây dựng, trình ban hành, phối hợp ban hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia giao và theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã chỉ đạo xây dựng Sổ tay bầu cử và sẽ phát hành trong tháng 11/2025 và chuyển lên mục Sổ tay bầu cử điện tử trên Cổng Mặt trận trận số.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử phát biểu. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng, vận hành chuyên trang thông tin bầu cử trên “Cổng mặt trận số” để tuyên truyền, phổ biến công tác bầu cử; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của của cử tri, nhân dân về bầu cử; kết nối hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, trao đổi nghiệp vụ công tác bầu cử, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và hệ thống báo cáo trong công tác bầu cử.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thực hiện theo 5 bước

Thông tin về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ ngày 26/9/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 102 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành theo 5 bước.

Bước một: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-10/12/2025).

Bước hai: Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (Thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2025 đến 25/1/2026).

Bước ba: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (Được thực hiện trong thời gian từ ngày ngày 2/2-3/2/2026). Thành phần triệu tập, chủ trì, tham dự của Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giống như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Bước bốn: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (Được thực hiện thời gian từ ngày 4-8/2/2026).

Bước năm: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (Được tổ chức thời gian từ ngày 9-20/2/2026). Thành phần triệu tập, chủ trì, tham dự Hội nghị giống thành phần Hội nghị hiệp thương lần một và lần hai.

Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử

Về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Nội dung kiểm tra, giám sát về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử; việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thời gian thực hiện: Từ ngày 25/6/2025 (ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia) đến khi kết thúc nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri thời gian thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 đến 15/3/2026.

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử trong khoảng thời gian từ ngày 22/2 đến 15/3/2026.

Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 21 giờ ngày 15/3/2026.

Đối với việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kiểm tra việc tổ chức các hội nghị hiệp thương.

Thời gian thực hiện: Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 trong khoảng thời gian từ ngày 1-10/12/2025. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2-3/2/2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trong khoảng thời gian từ ngày 9-20/2/2026.

Nội dung kết hợp kiểm tra và giám sát: Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kiểm tra, giám sát việc ứng cử và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử trong khoảng thời gian từ ngày 4-8/2/2026

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri.

Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thực hiện: Công tác tuyên truyền bầu cử: Từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Công tác vận động bầu cử: Trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2026 đến 7 giờ ngày 14/3/2026.

Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử: Giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, liên quan đến người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp. Thời gian thực hiện: từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử.

Hình thức thực hiện: Giám sát trực tiếp; phối hợp kiểm tra, giám sát; tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công trong công tác bầu cử; công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa VI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

