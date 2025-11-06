Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Công văn số 19-CV/TU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh hiện nay có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã xảy ra 10 vụ bạo lực học đường; trong đó có vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như vụ nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị đánh và phát tán clip lên mạng xã hội; vụ một số học sinh trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) đánh nhau khiến 1 học sinh tử vong. Gần đây nhất là vụ việc một nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) bị nhóm học sinh lớp 11 đánh hội đồng, sau đó tử vong vào chiều 5/11.

Thực trạng trên gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, gây mất an ninh, an toàn cho học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực học đường gia tăng do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực dẫn đến hành vi bắt chước, lệch chuẩn... Ngoài ra, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh có lúc chưa hiệu quả.

Để ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Sở GD&ĐT tham mưu để UBND tỉnh đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Tỉnh ủy Thanh Hoá cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường. Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và chương trình ngoài giờ chính khoá tại đơn vị trường học. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình, diễn đàn “Cổng trường an toàn”; “Tổ tư vấn học đường”; “Phòng chống bạo lực học đường”... qua đó, sớm phát hiện, phòng ngừa, hóa giải mâu thuẫn.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh; có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt... để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, sở, ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyền truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch giáo dục, phòng ngừa bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi gây mất an toàn, xâm phạm đến quyền của trẻ em, học sinh.

Tin liên quan: Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành cùng phối hợp phòng chống bạo lực học đường Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc “Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên”.

Linh Hương