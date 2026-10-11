Tầm soát ung thư cổ tử cung: Đừng đợi có triệu chứng

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ, nhưng có thể phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vắc-xin HPV, tầm soát định kỳ và điều trị kịp thời các tổn thương tiền ung thư. Tuy nhiên, tâm lý e ngại, thiếu kiến thức và thói quen chỉ đi khám khi có triệu chứng vẫn là những rào cản khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ sức khỏe.

Phụ nữ từ 21 - 65 tuổi cần tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ cơ hội điều trị

Ung thư cổ tử cung thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn sớm. Những thay đổi bất thường ở cổ tử cung có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài trước khi tiến triển thành ung thư xâm lấn. Khi xuất hiện các triệu chứng như ra máu âm đạo bất thường, chảy máu sau quan hệ tình dục, khí hư bất thường hoặc đau vùng chậu, bệnh có thể đã tiến triển. Chính vì vậy, tầm soát có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện những bất thường ngay cả khi người phụ nữ chưa có triệu chứng. Các phương pháp như xét nghiệm HPV nguy cơ cao, xét nghiệm tế bào cổ tử cung và những thăm dò tiếp theo khi có chỉ định giúp phát hiện nguy cơ, xác định tổn thương và lựa chọn hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, hoạt động khám, tư vấn và tầm soát ung thư cổ tử cung là một trong những hướng tiếp cận đang được chú trọng nhằm giúp phụ nữ chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe. Thông qua thăm khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm phù hợp, những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ có thể được đánh giá thêm, từ đó xác định hướng theo dõi hoặc điều trị.

Xét nghiệm là phương pháp quan trọng và phổ biến nhất để tầm soát ung thư cổ tử cung.

Điều đáng lưu ý là kết quả xét nghiệm HPV dương tính không đồng nghĩa với việc người bệnh đã mắc ung thư. Đây là dấu hiệu cho thấy cần được đánh giá nguy cơ và theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn. Tương tự, một kết quả tầm soát bất thường cũng không phải lúc nào đồng nghĩa với ung thư xâm lấn. Việc thăm khám tiếp theo sẽ giúp xác định chính xác tình trạng bệnh lý và tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.

Với những tổn thương tiền ung thư được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể được theo dõi hoặc điều trị phù hợp trước khi tổn thương tiến triển. Khi bệnh đã hình thành, phát hiện ở giai đoạn sớm cũng tạo thêm cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị và cải thiện tiên lượng.

Với những tổn thương tiền ung thư được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể được theo dõi hoặc điều trị phù hợp trước khi tổn thương tiến triển.

Trao đổi về việc tầm soát ung thư cổ tử cung, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu cho biết: “Tầm soát phù hợp giúp phát hiện những bất thường ở cổ tử cung để bác sĩ đánh giá, tư vấn và có hướng xử trí kịp thời. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều phụ nữ chưa có thói quen tầm soát ung thư cổ tử cung khi chưa xuất hiện triệu chứng. Chúng tôi khuyến cáo tất cả phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi đều cần tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ, đặc biệt là những người đã có quan hệ tình dục, người bị nhiễm virus HPV, có hệ miễn dịch suy giảm, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh”

Gỡ bỏ tâm lý e ngại, chủ động bảo vệ sức khỏe

Dù có ý nghĩa quan trọng, song hiện nay đa phần phụ nữ vẫn chưa thật sự quan tâm đến tầm soát ung thư cổ tử cung. Không ít người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Nhiều người trì hoãn việc khám vì tâm lý ngại ngùng khi thăm khám phụ khoa hoặc cho rằng cơ thể chưa có biểu hiện bất thường thì chưa cần kiểm tra.

Bên cạnh đó, việc chưa hiểu rõ về các yếu tố nguy cơ, phương pháp tầm soát và thời điểm cần thực hiện cũng khiến nhiều phụ nữ chưa chủ động tiếp cận dịch vụ. Trong khi đó, nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phần lớn các trường hợp ung thư cổ tử cung. Virus này có thể lây truyền qua tiếp xúc tình dục và tình trạng nhiễm thường không gây triệu chứng rõ ràng.

Ung thư cổ tử cung phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có nhiều lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả.

Chia sẻ về việc chủ động kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư cổ tử cung, một bệnh nhân đang được thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu cho biết: “Trước đây, tôi có tâm lý ngại đi khám phụ khoa, hơn nữa vì nghĩ mình chưa có biểu hiện gì bất thường nên chưa cần thiết. Nhưng được người nhà động viên, tôi đã quyết định đi khám tầm soát ung thư cổ tử cung. Khi được bác sĩ tư vấn, tôi mới hiểu rằng có những tổn thương không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ chị em phụ nữ nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, chủ động đi khám và làm các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ, đừng để đến khi có dấu hiệu bất thường mới đi kiểm tra".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ cần chủ động tìm hiểu và thực hiện tầm soát theo độ tuổi, tiền sử sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn. Việc lựa chọn xét nghiệm HPV hay xét nghiệm tế bào cổ tử cung cần phù hợp với điều kiện thực tế và chương trình chuyên môn được áp dụng tại cơ sở y tế. Những trường hợp có kết quả bất thường cần tuân thủ lịch tái khám, thực hiện các thăm dò cần thiết và không tự ý bỏ dở quá trình theo dõi.

Cùng với tầm soát, tiêm vắc-xin HPV theo khuyến cáo là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa các bệnh do những chủng HPV có trong vắc-xin gây ra. Tuy nhiên, tiêm vắc-xin không thay thế hoàn toàn việc tầm soát theo hướng dẫn chuyên môn.

Thùy Dung