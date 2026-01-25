Syria gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 15 ngày với lực lượng người Kurd

Chính phủ Syria vừa thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 15 ngày kể từ ngày 24/01 với lực lượng do người Kurd dẫn đầu, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài bốn ngày hết hiệu lực. Quyết định được Bộ Quốc phòng Syria công bố trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Đông Bắc Syria vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

Syria gia hạn lệnh ngừng bắn với Lực lượng Dân chủ Syria thêm 15 ngày. Ảnh: Jazeera.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, việc gia hạn ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho một chiến dịch do lực lượng Mỹ triển khai, liên quan đến việc chuyển các đối tượng bị cáo buộc là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Đông Bắc Syria, sang các trung tâm giam giữ tại Iraq.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd dẫn đầu, đã xác nhận việc kéo dài lệnh ngừng bắn. Trong tuyên bố của mình, SDF khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận, nhấn mạnh rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cần thiết cho ổn định lâu dài tại khu vực.

Trong ba tuần qua, các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa lực lượng chính phủ Syria và SDF, khiến SDF mất quyền kiểm soát nhiều khu vực mà lực lượng này từng nắm giữ. Trước thời điểm lệnh ngừng bắn hết hạn, SDF kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường lực lượng và hậu cần tới khu vực Đông Bắc.

Chính phủ lâm thời Syria và SDF từng ký một thỏa thuận hồi tháng 3 năm ngoái, theo đó SDF sẽ bàn giao lãnh thổ và tiến tới sáp nhập lực lượng vào quân đội chính phủ. Tuy nhiên, vòng đàm phán hồi đầu tháng 1 không đạt tiến triển, dẫn đến việc giao tranh tái diễn. Một phiên bản thỏa thuận mới đã được ký vào cuối tuần trước, kèm theo lệnh ngừng bắn tạm thời.

Syria trả tự do cho tù nhân bị giam giữ tại một nhà tù gần Damascus. Ảnh: CNN.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Syria cho biết, chính quyền đã trả tự do cho 126 thiếu niên dưới 18 tuổi bị giam giữ tại một nhà tù gần thành phố Raqqa, trong bối cảnh Mỹ thông báo kế hoạch chuyển khoảng 7.000 đối tượng IS từ Syria sang Iraq.

