Syria đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với lực lượng người Kurd, công bố ngừng bắn toàn diện

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 18/1 thông báo, Damascus đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt với lực lượng người Kurd, bao gồm lệnh ngừng bắn toàn diện và lộ trình sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong bối cảnh chính phủ mở rộng kiểm soát tại miền bắc và đông bắc nước này. Đây được xem là bước đi then chốt hướng tới chấm dứt chia rẽ và ổn định lâu dài tại Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ký một thỏa thuận với người đứng đầu Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo tại Phủ Tổng thống ở Damascus vào ngày 18 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AFP

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết, thỏa thuận đạt được với ông Mazloum Abdi - Tổng tư lệnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau khi lực lượng chính phủ tiến vào các khu vực do SDF kiểm soát ở miền bắc và miền đông nước này.

Phát biểu với báo giới tại Damascus, Tổng thống al-Sharaa nhấn mạnh: “Tôi khuyến nghị thực hiện một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.” Ông cho biết cuộc gặp trực tiếp với ông Abdi phải hoãn sang ngày 19/1 do thời tiết xấu, song hai bên đã quyết định ký thỏa thuận trước “để ổn định tình hình”.

Tổng thống al-Sharaa bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận sẽ mở ra “một khởi đầu tốt cho phát triển và tái thiết”, đồng thời giúp Syria chấm dứt tình trạng chia rẽ hiện nay, tiến tới “thống nhất và tiến bộ”.

Phủ Tổng thống Syria đã công bố văn bản “thỏa thuận ngừng bắn và sáp nhập toàn diện” do Tổng thống al-Sharaa và ông Mazloum Abdi ký. Theo đó, hai bên nhất trí thực hiện “lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức trên tất cả các mặt trận và điểm tiếp xúc” giữa lực lượng chính phủ Syria và SDF.

Binh lính chính phủ Syria và những người ủng hộ địa phương ăn mừng sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tại vòng xoay Al-Naeem ở trung tâm thành phố Raqqa, đông bắc Syria, ngày 18 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP

Thỏa thuận cũng quy định việc “sáp nhập” các thành viên quân sự và an ninh của SDF vào cơ cấu Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria trên cơ sở cá nhân, sau khi hoàn tất các thủ tục rà soát an ninh cần thiết. SDF sẽ rút khỏi các tỉnh Raqqa và Deir Ezzor, bàn giao toàn bộ quyền quản lý hành chính và quân sự cho chính phủ trung ương.

Tại tỉnh Hasakeh – khu vực trọng tâm của cộng đồng người Kurd – các thể chế dân sự sẽ được sáp nhập vào hệ thống nhà nước. Chính phủ Syria cũng sẽ tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm pháp lý và an ninh đối với các nhà tù và trại giam do phía người Kurd quản lý, nơi đang giam giữ các tay súng và gia đình có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Mỹ – quốc gia nhiều năm ủng hộ lực lượng người Kurd tại Syria, đồng thời hiện là đối tác quan trọng của chính quyền Damascus – hoan nghênh thỏa thuận. Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack nhận định đây là “bước ngoặt then chốt”, mở đường cho đối thoại và hợp tác hướng tới “một Syria thống nhất”, đồng thời ca ngợi “những nỗ lực mang tính xây dựng” của cả hai bên.

Bích Hồng

Nguồn: AP, AFP