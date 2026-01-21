Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đạt thoả thuận ngừng bắn

Chính phủ Syria hông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, sau khi quân đội chính phủ giành được nhiều bước tiến nhanh tại khu vực đông bắc nước này. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 20h tối ngày 20/1.

Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đạt thoả thuận ngừng bắn 4 ngày. Ảnh: Türkiye Today

Theo tuyên bố của Damascus, thỏa thuận bao gồm việc yêu cầu SDF đề cử một ứng viên cho vị trí trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, trong khuôn khổ kế hoạch hội nhập lực lượng người Kurd vào các thể chế nhà nước Syria.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) xác nhận chấp nhận lệnh ngừng bắn và tuyên bố sẽ không tiến hành hoạt động quân sự trừ khi bị tấn công, đồng thời khẳng định sẵn sàng theo đuổi các giải pháp chính trị, đối thoại và đàm phán nhằm giảm leo thang. Tuy nhiên, SDF cho biết ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các lực lượng đồng minh với chính phủ Syria vẫn tiến hành tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào nhiều khu vực, trong đó có Tal Baroud, Zarkan và khu vực nhà tù al-Aqtan gần Raqqa.

Trong những ngày qua, quân đội Syria đã nhanh chóng giành lại nhiều vùng lãnh thổ do SDF kiểm soát, bao gồm cả trại al-Hol ở đông bắc Syria. Dưới áp lực quân sự, SDF đã đồng ý rút khỏi hai tỉnh Raqqa và Deir Az Zor, song vẫn kiểm soát các thành phố Hasakah và Qamishli. Chính phủ Syria tuyên bố sẽ không tiến vào các đô thị này trong thời gian ngừng bắn. Damascus bày tỏ hy vọng thỏa thuận được duy trì và cho biết đang phối hợp với các đối tác Mỹ để bảo đảm việc thực thi, trong bối cảnh Washington xác định chính phủ Syria là đối tác chính trong cuộc chiến chống ISIL.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi. Ảnh: Al Jazeera

Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được duy trì, đồng thời cho biết Damascus đang phối hợp với các đối tác tại Mỹ để bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. Đại diện Mỹ tại Syria, ông Tom Barrack, tuyên bố chính phủ Syria hiện là đối tác chính của Washington trong nỗ lực chống ISIL - vai trò trước đây do SDF đảm nhiệm.

Minh Phương

Nguồn: Al Jazeera, Reuters