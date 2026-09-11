Sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu mới về giáo dục toàn diện, AI, năng lực số và hội nhập.

Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu từ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau một năm triển khai Nghị quyết.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được rà soát, đánh giá để xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung phù hợp với yêu cầu mới.

Tăng giáo dục toàn diện, năng lực số và trải nghiệm

Việc rà soát chương trình được thực hiện trên nhiều phương diện như giáo dục toàn diện và xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam; khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực số; giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là đổi mới phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tăng cường ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; giáo dục nghệ thuật, thể chất, sức khỏe, kỹ năng sống; hướng nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; phát triển học tập số, học liệu và môi trường giáo dục thông minh.

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, định hướng lần này là tăng giáo dục toàn diện, tăng tính trải nghiệm, thực hành để chuyển kiến thức thành phẩm chất và năng lực.

Học sinh sẽ được bổ sung kiến thức về trí tuệ nhân tạo, năng lực số, tiếng Anh cùng các kỹ năng thích ứng, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Việc tổ chức dạy học theo định hướng từ một buổi sang hai buổi mỗi ngày cũng nhằm tạo điều kiện để học sinh học tập tại trường nhiều hơn.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng và không sử dụng các hình thức thi tuyển để gạt bỏ cơ hội học tập của học sinh.

Sách giáo khoa là một phương án học liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc điều chỉnh chương trình lần này không nhằm xây dựng lại toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mà tiếp tục hoàn thiện và phát triển trên cơ sở giữ vững mục tiêu giáo dục.

Trong quá trình dạy học, sách giáo khoa được xác định là một phương án học liệu. Giáo viên có thể chủ động khai thác các nguồn học liệu phù hợp khác để phục vụ bài giảng.

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đối với những nội dung, dữ liệu được đánh giá chưa phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trong thời gian tới.

TS. Thái Văn Tài cho biết việc lựa chọn, đưa dữ liệu vào sách giáo khoa sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá tác động của nhiều yếu tố, đồng thời lắng nghe ý kiến chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên và phản ánh từ dư luận. Mục tiêu là bảo đảm tính giáo dục, tính chuẩn mực và chất lượng của nội dung.

Giảm hàn lâm, tăng trải nghiệm

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi chương trình và sách giáo khoa sẽ hướng tới giảm tải tính hàn lâm, tăng tính trải nghiệm trong tất cả các môn học.

Dự kiến, môn Tiếng Anh sẽ được thực hiện bắt buộc ngay từ lớp 1. Việc phát triển Chương trình giáo dục phổ thông cũng sẽ được đề xuất cụ thể theo từng cấp học và môn học.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phương pháp dạy và học, tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Nguồn: https://vtv.vn/sua-doi-dong-bo-chuong-trinh-giao-duc-sach-giao-khoa-100260911000432698.htm