Sơn Thủy phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch

Xã Sơn Thủy có nhiều hang động kỳ thú, như: Bo Cúng, hang Co Láy, hang Lướn Lang, cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông. Bằng nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xã Sơn Thủy đang từng bước khẳng định là điểm sáng trong việc gìn giữ bản sắc, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Khua luống - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở xã Sơn Thủy.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện có 80% hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống. Những ngôi nhà sàn không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên miền núi mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, được lưu truyền qua bao thế hệ. Từng chi tiết như cột nhà, mái ngói, hay lan can gỗ đều thể hiện sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên, đặt nền móng cho “bảo tàng văn hóa sống” của cộng đồng nơi đây. Cùng với đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống cũng được người dân ở đây gìn giữ và phát huy. Các nghi lễ và phong tục truyền thống như đám cưới cổ truyền, hát giao duyên, lễ đặt tên trưởng thành, nghệ thuật làm khèn, thêu dệt và nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu khác cũng được bảo tồn và phát huy. Các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, kéo co, đánh cù, múa khèn vẫn diễn ra đều đặn trong nhịp sống thường ngày. Hiện Lễ hội Mường Xia đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội diễn ra vào mùng 9 và 10 tháng 2 âm lịch, nhằm tưởng nhớ và tri ân tướng quân Tư Mã Hai Đào - người có công bảo vệ vùng biên ải, mang lại cuộc sống yên bình cho Nhân dân. Động Bo Cúng với lòng động chia thành nhiều khoang lớn nhỏ, nhũ đá muôn hình muôn vẻ và khe suối đặc biệt, từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan, khám phá.

Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa đã mở ra cơ hội để xã Sơn Thủy phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân. Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, khuyến khích các hộ dân đầu tư dịch vụ du lịch, xây dựng cơ sở lưu trú, hạ tầng và thu hút nhà đầu tư. Đến với Sơn Thủy, du khách có thể tham gia các hoạt động như dệt thổ cẩm, học khèn, tham gia điệu múa dân gian hay thưởng thức ẩm thực truyền thống. Những trải nghiệm sẽ góp phần giúp du khách hiểu và có cái nhìn sống động về đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Bài và ảnh: Khánh Linh