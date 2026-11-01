Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Sôi nổi giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Dương Huyền (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026), ngày 1/11, UBND xã Ba Đình tổ chức khai mạc giải bóng đá với sự tham gia của 6 đội bóng: Nga Thiện, Nga Trường, Nga Vịnh, Ba Đình, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Sôi nổi giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Hướng tới kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026), ngày 1/11, UBND xã Ba Đình tổ chức khai mạc giải bóng đá với sự tham gia của 6 đội bóng: Nga Thiện, Nga Trường, Nga Vịnh, Ba Đình, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Sôi nổi giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình&nbsp;

Ban Tổ chức trao cờ cho các đội tham gia giải.

Giải đấu là hoạt động thể thao thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gắn bó với quê hương.

Các đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, chia thành 2 bảng; những đội có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng bán kết và chung kết dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.

Sôi nổi giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình&nbsp;

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận bóng đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tiếp thêm khí thế trong cán bộ và Nhân dân xã Ba Đình hướng về kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Dương Huyền (CTV)

Từ khóa:

#Nga #Kỷ niệm #Giải bóng đá #xã Ba Đình #Khai mạc #Công an xã #Lực lượng vũ trang #Đội bóng #Quân sự #Tinh thần

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ phong trào cơ sở đến bệ phóng tài năng thể thao đỉnh cao

Từ phong trào cơ sở đến bệ phóng tài năng thể thao đỉnh cao

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Giữa bức tranh thể thao đa sắc màu của xứ Thanh, phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền hiện đã cắm rễ sâu bền vào đời sống cộng đồng, học đường và trở thành vườn ươm quan trọng cung cấp những “viên ngọc thô” đầy triển vọng cho thể thao thành tích...
Bình đẳng giới trong thể thao

Bình đẳng giới trong thể thao

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Từ sự bền bỉ trong tập luyện, thi đấu đến những tấm huy chương danh giá, các nữ vận động viên (VĐV) đang khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trong sự phát triển của thể thao Thanh Hóa. Sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành thể thao cùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh