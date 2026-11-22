Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Phạm Thị Vân dẫn đầu vòng loại 100m tự do nữ, vào chung kết tranh huy chương

Ngày 22/11, các VĐV Thanh Hóa tiếp tục tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trong khi kình ngư Phạm Thị Vân dẫn đầu vòng loại 100m tự do nữ, giành quyền vào chung kết lúc 18h, võ sĩ Nguyễn Tiến Tú cũng vượt qua đối thủ Đặng Văn Long (Tây Ninh) để đi tiếp ở nội dung Solo nam môn Pencak Silat.

12h00 - Nguyễn Tiến Tú vượt qua vòng loại, Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục tranh tài chiều nay

VĐV Nguyễn Tiến Tú của Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ Đặng Văn Long (Tây Ninh) ở nội dung Solo nam thuộc nhóm nội dung Seni (biểu diễn), qua đó giành quyền đi tiếp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chiều nay 22/11, Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở nội dung Seni (biểu diễn).

Chiều nay (22/11), Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục có đại diện tranh tài khi Nguyễn Thị Nga bước vào thi đấu nội dung Tunggal nữ lúc 14h30.

Tunggal là nội dung biểu diễn quyền cá nhân trong Pencak Silat, trong đó VĐV thực hiện bài quyền quy định, kết hợp các kỹ thuật tay không và sử dụng binh khí. Bài thi được đánh giá dựa trên độ chính xác của động tác, kỹ thuật và chất lượng thực hiện.

9h35 - Phạm Thị Vân dẫn đầu vòng loại 100m tự do nữ, vào chung kết lúc 18h

Trong ngày ra quân môn bơi, kình ngư Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) dẫn đầu vòng loại nội dung 100m tự do nữ với thành tích 59 giây 28. Xếp thứ hai là Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) với thành tích 1 phút 00 giây 21.

Phạm Thị Vân giành quyền vào chung kết nội dung 100m bơi tự do nữ.

Thuý Hiền sẽ là đối thủ khó nhất với Phạm Thị Vân ở nội dung 100m tự do nữ.

Lượt bơi chung kết 100m tự do nữ sẽ diễn ra lúc 18h hôm nay (22/11).

VĐV sinh năm 2014 Lê Hải Nam Anh dừng bước ở nội dung 50m bơi ếch nam.

Ở hai nội dung còn lại trong buổi sáng, Phạm Thị Vân không vượt qua vòng loại 50m ếch nữ, trong khi Lê Hải Nam Anh cũng dừng bước tại vòng loại 50m ếch nam.

Chờ huy chương đầu tiên từ môn bơi

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khởi tranh từ sáng 22/11 tại CLB Phú Thọ (TP HCM). Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển bơi Thanh Hóa có hai VĐV tham gia tranh tài là Lê Hải Nam Anh và Phạm Thị Vân.

Phạm Thị Vân khởi đầu Đại hội năm nay với 2 nội dung 50m bơi ếch nữ và 100m bơi tự do nữ.

Đáng chú ý, Phạm Thị Vân sẽ thi đấu ở cả hai nội dung 50m ếch nữ và 100m tự do nữ. Kình ngư này hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bơi Thanh Hóa, được kỳ vọng tiếp tục mang về những thành tích quan trọng cho đoàn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Phạm Thị Vân từng xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 50m ếch nữ và 50m tự do nữ.

Trong khi đó, Lê Hải Nam Anh sẽ tranh tài ở nội dung 50m ếch nam.

Nguyễn Tiến Tú ra quân ở nội dung biểu diễn Pencak Silat

Tại Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp), môn pencak silat bắt đầu tranh tài từ 8h30 với các nội dung Seni (biểu diễn).

Tiến Tú thi đấu vòng loại nội dung Solo nam ngày hôm nay.

Đại diện Thanh Hóa, VĐV Nguyễn Tiến Tú bước vào thi đấu vòng loại nội dung Solo nam. Đây là nội dung thi đấu mở màn của pencak silat Thanh Hóa trong ngày 22/11.

Billiards & Snooker lần đầu đại diện Thanh Hóa tranh tài tại Đại hội

Link xem trực tiếp môn Billiards & Snooker ngày 22/11.

Bắt đầu từ 9h00, các cơ thủ Thanh Hóa bước vào vòng loại môn billiards & snooker tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành (TP HCM).

Đội hình Billiards & snooker Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Đây là một trong những môn thể thao được phát triển theo hướng xã hội hóa của Thanh Hóa, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên các cơ thủ xứ Thanh đại diện cho tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trong ngày 22/11, Thanh Hóa có 6 VĐV tranh tài ở ba nội dung, gồm Carom 1 băng đơn nam, Pool 9 bi đơn nam và Snooker đơn nam. Kết quả các trận đấu vòng loại sẽ được cập nhật liên tục trong ngày.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 22/11: 8h00|CỜ TƯỚNG Khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu, TP.HCM Thi đấu ván 1 các nội dung. 8h30|PENCAK SILAT Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn, Đồng Tháp - Solo nam (Seni, vòng loại): Nguyễn Tiến Tú. 9h00|BƠI CLB Phú Thọ, TP.HCM 50m ếch nam: Lê Hải Nam Anh.

50m ếch nữ: Phạm Thị Vân.

100m tự do nữ: Phạm Thị Vân. 9h00|BILLIARDS & SNOOKER 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM Carom 1 băng: Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Thanh Phong.

Pool 9 bi: Lô Văn Xuân.

Snooker: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Đỗ.

HS