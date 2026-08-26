Số hóa trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là một trong những thành viên của “Tổ tuyên truyền số”, cũng là người trực tiếp xây dựng nội dung, video, bản tin số và thường xuyên đi làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân, Đại úy Bùi Văn Khoa, Đội công tác phòng cháy, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Thời gian qua, đơn vị đã triển khai một số ứng dụng, như trí tuệ nhân tạo (AI), “Mã QR an toàn”, “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh, hệ thống truyền tin báo cháy và mô hình “Màn hình số - Tuyên truyền, cảnh báo về PCCC&CNCH” vào công tác tuyên truyền. Qua đó, nhiều sản phẩm truyền thông mới được xây dựng và lan tỏa rộng rãi, như: video “Pháo biết nói”, clip cảnh báo nguy cơ cháy tại các khu vực chợ bán đêm, khu dân cư đông người; các infographic, câu hỏi trắc nghiệm có nội dung tuyên truyền trực quan sinh động...

UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình “Màn hình số - Tuyên truyền, cảnh báo PCCC và CNCH”.

Các sản phẩm sau khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông của đơn vị đã thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận, tương tác tích cực từ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ. Điển hình là “Mã QR an toàn” và “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh. Người dân chỉ cần một thao tác quét mã QR trên điện thoại là có thể dễ dàng tiếp cận kho dữ liệu PCCC với đầy đủ nội dung. Từ 12 nhóm kỹ năng thoát nạn thiết yếu đến các hướng dẫn xử lý sự cố tại chỗ đều được số hóa chi tiết.

Ứng dụng “Mã QR an toàn” và “Báo cháy 114” cũng cho phép người dân nhanh chóng gửi tin báo cháy, nổ hoặc sự cố đến lực lượng cảnh sát PCCC chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh. Khi gửi tin báo, hệ thống có thể tự động định vị vị trí người gửi, đồng thời cho phép đính kèm hình ảnh, video hoặc nội dung mô tả sự cố, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định địa điểm, mức độ vụ việc để triển khai lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời.

Là lực lượng trẻ, năng động, bắt kịp xu thế, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật, gắn chuyển đổi số vào từng hoạt động. Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tỉnh đoàn đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), qua các nền tảng mạng xã hội giúp nội dung pháp luật lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng pháp lý cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Được biết, thời gian qua, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đẩy mạnh phổ biến pháp luật (an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường...) bằng các hình thức sinh động như infographic, video, podcast trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 850 hoạt động PBGDPL, thu hút trên 120.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả. Chẳng hạn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng fanpage, trang facebook Liên đoàn Lao động tỉnh để tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin và kết nối công nhân với tổ chức công đoàn; giải đáp thắc mắc về pháp luật lao động liên quan đến hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, chế độ thai sản..., giúp người lao động kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật. Công an tỉnh sử dụng môi trường mạng để tuyên truyền, cảnh báo tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tín dụng đen, tội phạm ma túy...; thông tin được đăng tải thường xuyên trên website, fanpage, zalo các nhóm cộng đồng... giúp người dân nhận diện thủ đoạn phạm tội và chủ động phòng tránh. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp duy trì các kênh truyền thông trực tuyến, sản xuất clip, infographic, tài liệu điện tử để lan tỏa kiến thức pháp luật đến hội viên và người dân...

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những sản phẩm truyền thông số sáng tạo, gần gũi và thiết thực không chỉ giúp người dân nắm bắt thông tin chính thống, nhanh chóng, thuận tiện mà còn góp phần xây dựng xu hướng tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số.

Bài và ảnh: Tiến Đạt