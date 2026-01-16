Sở GD&ĐT phản hồi bài viết “Áp lực sĩ số học sinh ở các xã ven biển”

Ngay sau khi báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết “Áp lực sĩ số học sinh ở các xã ven biển” của tác giả Hương Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh để kịp thời có phương án giải quyết, khắc phục.

Trường Tiểu học Quảng Lưu tận dụng phòng truyền thống để dạy và học trong quá trình thi công dãy nhà mới. (Ảnh: Hương Quỳnh)

Bài viết phản ánh: Tại nhiều xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa, quy mô trường lớp đang rơi vào tình trạng quá tải khi số lượng học sinh tăng nhanh nhưng cơ sở vật chất gần như không được đầu tư, mở rộng. Sĩ số mỗi lớp vượt chuẩn gây áp lực không nhỏ cho cả giáo viên và học sinh.

Qua kiểm tra, làm việc với các nhà trường thuộc phạm vi quản lý của xã Vạn Lộc và xã Quảng Bình - hai địa phương được đề cập trong bài báo, Sở GD&ĐT đã có phản hồi để làm rõ và thông tin về phương án giải quyết của ngành và địa phương.

Theo đó, do đặc thù vùng miền, các địa phương thuộc xã Vạn Lộc trước khi sáp nhập có dân số đông, diện tích hẹp, nên một số trường có quy mô diện tích chưa đảm bảo theo quy định, số học sinh đông.

Trên địa bàn xã hiện có 19 cơ sở giáo dục công lập, gồm 6 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 5 trường THCS, với 396 nhóm/lớp, tổng số 13.274 trẻ/học sinh.

Riêng các trường mầm non có 110 nhóm/lớp, với 3.137 trẻ. Như vậy, tính trung bình có 25 trẻ nhà trẻ/nhóm; 29,3 trẻ mẫu giáo/lớp. Theo Sở GD&ĐT, mức trung bình này chưa cao hơn quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều lệ trường mầm non. Song, cục bộ ở một số trường học, tỷ lệ này cao hơn quy định, như Trường Mầm non Minh Lộc, trung bình 26 trẻ nhà trẻ/nhóm, cao hơn quy định 1 trẻ; Trường Mầm non Ngư Lộc 1, Ngư Lộc 2 trung bình trẻ mẫu giáo/lớp lần lượt là 30,6 và 30,4, trong khi quy định là 30 trẻ/lớp.

Bên cạnh đó, đúng với thực trạng Báo điện tử Thanh Hóa đã phản ánh, Sở GD&ĐT cho biết, tất cả các trường mầm non trên địa bàn xã Vạn Lộc đều có diện tích đất bình quân/trẻ chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ, xã Vạn Lộc đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để từng bước đáp ứng yêu cầu, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, một số hạng mục phòng học được xây dựng trước năm 2020, diện tích chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 13. Các phòng học được xây dựng sau thời điểm này có diện tích đảm bảo theo quy định.

Để khắc phục những bất cập trên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Vạn Lộc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu xây dựng Kế hoạch mở rộng diện tích, di chuyển trường sang vị trí mới có diện tích đảm bảo theo quy định. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phòng lớp học sẽ được thực hiện theo Thông tư số 13 của Bộ GD&ĐT.

Đối với xã Quảng Bình, số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn là 12, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS, với 202 nhóm/lớp, tổng số 6.899 trẻ/học sinh.

Trong đó, Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình, theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa là trường có số học sinh liên tục gia tăng, trong khi phòng học không được xây dựng bổ sung. Sở GD&ĐT cho biết, trung bình số học sinh trong một lớp của nhà trường hiện là 34,87 em, thấp hơn quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều lệ trường tiểu học (quy định là 35 học sinh/lớp). Song, đối với một số khối lớp như khối 1 và khối 4, mức trung bình này lại cao hơn quy định.

Về số phòng lớp học, trường hiện có 2 dãy nhà tầng, gồm 16 phòng diện tích 55m2 và 8 phòng diện tích 48m2. Để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ dạy và học, hiện nay xã Quảng Bình đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng, 9 phòng lớp học và các hạng mục phụ trợ. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, số lượng phòng lớp học, phòng bộ môn của nhà trường sẽ đáp ứng đủ theo quy định. Trong quá trình thi công, nhà trường đang sử dụng một số phòng chức năng khác để tạm thời làm phòng lớp học.

Nguyên Mai