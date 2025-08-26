Singapore tuyên án tù đầu tiên với tội phạm liên quan thuốc lá điện tử

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 26/8, một người đàn ông đã bị kết án 16 tháng tù giam và phạt tiền 400 SGD (311 USD) sau khi thừa nhận đã sản xuất thuốc lá điện tử tẩm etomidate (còn gọi là Kpods) để bán cho người dùng. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến thuốc lá điện tử được đưa ra xét xử tại Singapore.

Mohammed Akil Abdul Rahim bị bắt tại căn hộ của mình với tang vật là 26,4g bột màu trắng có lượng etomidate đủ để sản xuất hơn 70 Kpod. (Ảnh: straitstimes)

Cáo trạng nêu rõ tháng 12/2024, Mohammed Akil Abdul Rahim, 41 tuổi, đã bị bắt quả tang tại căn hộ riêng ở Yishun, với 26,4g bột trắng chứa đủ etomidate để sản xuất hơn 70 Kpods.

Đối tượng đã nhận tội vào ngày 13/8 với nhiều cáo buộc và hầu hết trong số đó liên quan đến các sản phẩm thuốc lá điện tử. Đối tượng cũng thừa nhận đã khai man với Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA).

Bà Ong Chin Rhu, Thẩm phán phụ trách chính tại các tòa án quận của Singapore- cho biết răn đe là yếu tố tối quan trọng trong các hành vi phạm tội liên quan đến etomidate cũng như việc lạm dụng chất này, vốn đã được phát hiện trong nhiều trường hợp tử vong bất thường và một vụ tai nạn giao thông chết người mới đây ở Singapore.

Bà nhấn mạnh vụ án của Akil có yếu tố xuyên quốc gia và có thể liên quan đến một tổ chức tội phạm.

Trước đó, ngày 24/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Ye Kung cho biết etomidate, hiện đang được quản lý theo Đạo luật Chất độc, sẽ bị liệt kê là một loại ma túy bất hợp pháp từ ngày 1/9 tới.

Hóa chất này sẽ được phân loại theo Đạo luật Lạm dụng Ma túy (MDA) là “chất ma túy Loại C,” tức là các chất đủ nguy hiểm để cần được kiểm soát chặt chẽ.

Những người lạm dụng sẽ phải đối mặt với các hình phạt khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như mức án tối đa là 10 năm tù và khoản tiền phạt 20.000 SGD cho tội tàng trữ và sử dụng trái phép.

Những người buôn bán ma túy loại C có thể bị phạt tù tới 10 năm và bị phạt 5 roi. Những mức phạt này nặng hơn nhiều so với mức án tối đa là 2 năm tù và khoản tiền phạt 10.000 SGD theo Đạo luật Chất độc đối với tội tàng trữ, sử dụng và buôn bán./.

Theo TTXVN