SEA Games 33: Thanh Trúc, Đức Cường cùng đồng đội giành HCB Jujitsu - huy chương thứ hai của thể thao Thanh Hóa

Chiều 13/12, các VĐV xứ Thanh Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Đức Cường đã cùng đội tuyển Jujitsu Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Bạc (HCB) nội dung đồng đội hỗn hợp tại SEA Games 33. Đây là tấm HCB đầu tiên và là huy chương thứ hai của thể thao Thanh Hóa tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Trước đó, thể thao Thanh Hóa đã mở hàng huy chương tại SEA Games 33 bằng chiếc Huy chương Đồng (HCĐ) của VĐV Phạm Thị Vân ở môn bơi.

Tại nội dung đồng đội hỗn hợp - môn Jujitsu, sự góp sức của cả Đức Cường và Thanh Trúc đã giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường. Dù nỗ lực nhưng đội tuyển vẫn không thể vượt qua đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, qua đó nhận tấm HCB.

Thanh Trúc thi đấu áp đảo trước các đối thủ.

Cả Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường đều là những VĐV Jujitsu đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa vinh dự tham dự một kỳ SEA Games và đã ngay lập tức ghi dấu ấn bằng thành tích huy chương.

Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc đã thể hiện phong độ hủy diệt.

Dù SEA Games năm nay cô gái Vàng của Jujitsu xứ Thanh không có hạng cân thi đấu sở trường nhưng đã gây ấn tượng mạnh trong đội hình thi đấu đồng đội hỗn hợp.

Thanh Trúc đã chiến thắng tất cả các bài thi ở cả nội dung Newaga Gi lẫn Fighting mà cô được giao trong suốt quá trình tranh tài, chiến thắng ấn tượng ở trận bán kết gặp Philippines và chung kết gặp chủ nhà Thái Lan.

Thanh Trúc ăn mừng chiến thắng ở phần thi của mình.

Thành tích của hai VĐV Jujitsu Thanh Hóa cùng với VĐV bơi Phạm Thị Vân là sự khởi đầu rất đáng khích lệ, cho thấy sự đóng góp tích cực của thể thao Thanh Hóa vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Lê Đức Cường (trái) cùng nhận HCB với Thanh Trúc tại SEA Games năm nay.

Đội Jujitsu Việt Nam nhận HCB nội dung đồng đội hỗn hợp.

Những tấm huy chương đến từ các VĐV Thanh Hóa được mong đợi sẽ tiếp tục xuất hiện ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)