Say mê lao động, miệt mài sáng tạo

Hơn 15 năm gắn bó với Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, anh Cao Văn Nam, Trưởng Phòng Thiết kế - Kỹ thuật luôn dành tâm huyết cho công việc, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi những ý tưởng mới từ thực tiễn sản xuất. Với anh, mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn hướng đến những giá trị thiết thực, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Anh Cao Văn Nam (bên phải) thường xuyên trao đổi với đội ngũ công nhân để tối ưu hóa quy trình gia công. Ảnh: Thanh Huê

Năm 2010, anh Cao Văn Nam bắt đầu làm việc tại Phòng Kỹ thuật, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức. Bằng tinh thần cầu thị, ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn vững vàng, anh nhanh chóng khẳng định khả năng của mình. Anh luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi ý tưởng mới trong thiết kế các sản phẩm nội thất trường học, văn phòng; đồng thời phụ trách xây dựng hình ảnh, catalogue giới thiệu sản phẩm. Hằng năm, anh chủ động xây dựng các bộ thiết kế theo xu hướng mới, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh, cán bộ thị trường tư vấn cho các đối tác, trường học trong và ngoài tỉnh.

Dấu ấn nổi bật trong quá trình lao động sáng tạo của anh Cao Văn Nam là giải pháp “Chế tạo và cải tiến bàn học sinh đa năng theo hướng hiện đại hóa thiết bị học đường giai đoạn 2025-2030”. Xuất phát từ thực tế học sinh ngày một cao lớn khiến các mẫu bàn ghế học đường, bán trú sản xuất từ 5 - 7 năm trước không còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, trên thị trường chưa có sản phẩm tích hợp đồng bộ 3 cơ cấu: gấp dựng giải phóng diện tích, đặt phẳng tiêu chuẩn và tạo độ nghiêng linh hoạt về phía người ngồi, anh Nam đã dành nhiều thời gian kiên trì cải tiến phương án gia công, hiệu chỉnh từng kết cấu kỹ thuật để cho ra đời mẫu bàn học sinh đa năng với nhiều tính năng vượt trội.

Điểm nhấn của mẫu bàn mới là phần khung chân sử dụng thép ống ovan uốn cong định hình tinh tế, vừa tạo nét thẩm mỹ hiện đại, thanh thoát, vừa bảo đảm độ chịu lực vững chắc. Chân bàn được trang bị bánh xe tựa xoay và có khóa thuận tiện giúp các em học sinh dễ dàng di chuyển, sắp xếp bàn ghế thành các cụm phục vụ học tập nhóm, giáo dục STEM hoặc thu gọn nhanh chóng nhằm giải phóng mặt bằng lớp học. Đáng chú ý, cơ cấu nâng hạ cho phép điều chỉnh linh hoạt chiều cao tương thích với từng lứa tuổi phát triển của trẻ; mặt bàn có thể thay đổi góc nghiêng, giúp định hình tư thế ngồi học khoa học, phòng ngừa hiệu quả tật cận thị và cong vẹo cột sống học đường. Không dừng lại ở môi trường lớp học, sản phẩm còn mở rộng khả năng ứng dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu làm việc năng động và nghỉ ngơi tại chỗ của cán bộ, người lao động.

Hiệu quả của sáng kiến không chỉ thể hiện ở giá trị sử dụng mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Theo tính toán, tổng giá trị làm lợi tạm tính sau 5 năm áp dụng đạt hơn 4,47 tỷ đồng. Sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Hồng Đức trên thị trường thiết bị giáo dục, giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu, đồng thời duy trì việc làm ổn định cho người lao động tại doanh nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp tích cực trong lao động sáng tạo, anh Cao Văn Nam vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2026. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, tâm huyết của anh, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đội ngũ công nhân, người lao động tại doanh nghiệp.

Thanh Huê