Sau sáp nhập thôn, bản ở Mường Chanh

Là xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư phân tán và nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, Mường Chanh đối mặt không ít khó khăn khi triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ về tổ chức, nhân sự và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, đến nay bộ máy ở các khu dân cư mới đã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Cán bộ xã Mường Chanh trực tiếp xuống bản mới sáp nhập, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Trước khi thực hiện sắp xếp, xã Mường Chanh có 9 thôn, 818 hộ, 3.817 nhân khẩu, với 4 dân tộc là Thái, Mường, Kinh, Khơ Mú sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm gần 90%.

Xác định việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản là chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh nhằm tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Mường Chanh đã triển khai thực hiện theo đúng quy định. Với đặc thù là xã miền núi, biên giới, việc sắp xếp không chỉ đặt ra yêu cầu giảm đầu mối mà còn phải bảo đảm sự gắn kết cộng đồng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, văn hóa và yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo ông Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, ngay từ khi xây dựng đề án xắp xếp lại các thôn, bản, địa phương đã nghiên cứu kỹ đặc điểm địa hình, dân cư và văn hóa của từng khu vực để bảo đảm phương án phù hợp với thực tiễn. Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã tranh thủ ý kiến của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Quá trình sắp xếp đặc biệt chú trọng các yếu tố lịch sử hình thành thôn, bản, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Do vậy, đề án nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân địa phương.

Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, từ ngày 1/7/2026, anh Hà Văn Huần, nguyên là cán bộ không chuyên trách, Phòng Văn hóa - Xã hội được Đảng ủy, UBND xã Mường Chanh tin tưởng lựa chọn đảm nhận cương vị trưởng bản Cang - đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai bản Na Hin và Cang với 206 hộ, 950 nhân khẩu. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh Huần dành nhiều thời gian xuống từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cùng với đó là tổ chức hội nghị toàn dân, thành lập nhóm zalo để phục vụ công tác điều hành, trao đổi thông tin; xây dựng hương ước của bản mới trên cơ sở kế thừa những quy định phù hợp của hai bản cũ, bảo đảm vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa phù hợp với các quy định hiện hành.

Trong phát triển kinh tế, anh Huần cùng chi ủy, chi bộ, các hội, đoàn thể bản Cang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con đổi điền, dồn thửa, đưa các loại giống lúa lai mới năng suất cao và giống lúa nếp Cay Nọi vào gieo cấy. Đồng thời, phát triển đàn gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện của bản; khuyến khích bà con dệt thổ cẩm dân tộc, làm nghề mộc, xây dựng; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chủ động các phương án phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh Hà Văn Thiếu, cho biết: Ngay sau khi công bố nghị quyết sắp xếp, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, đảng viên; kiện toàn nhân sự ở các bản mới; đồng thời tổ chức bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và công việc. Sau sắp xếp, xã Mường Chanh giảm từ 9 bản xuống còn 5 bản, gồm: bản Cang, Nà Ba, Na Hào, Chai và bản Lách.

“Việc sắp xếp thôn, bản ở khu vực biên giới không chỉ hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy mà còn góp phần giữ vững sự ổn định của cộng đồng dân cư. Khi bộ máy đi vào hoạt động, các chủ trương, chính sách sẽ được triển khai đồng bộ hơn, tạo nền tảng để địa phương phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh ngay từ cơ sở”. Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh Hà Văn Thiếu nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt