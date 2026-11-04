Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sau 52 năm kể từ ngày hy sinh tại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (quê Thanh Hóa) được đưa về an táng tại quê nhà, trong niềm xúc động của gia đình và người dân địa phương.

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Sau 52 năm kể từ ngày hy sinh tại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (quê Thanh Hóa) được đưa về an táng tại quê nhà, trong niềm xúc động của gia đình và người dân địa phương.

Ngày 3/11, ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Đảng ủy, chính quyền địa phương, cùng gia đình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (SN 1955, quê xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn cũ, nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (Ảnh: Lê Dung).

Tháng 12/1972, khi vừa tròn 17 tuổi, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, chàng thanh niên Phạm Quốc Duyệt hăng hái lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, KB, cấp bậc Hạ sĩ. Ngày 24/8/1974, trong một trận chiến ác liệt tại Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), người chiến sĩ trẻ Phạm Quốc Duyệt bị thương. Dù được đồng đội đưa về Trạm xá Đức Hòa điều trị, do vết thương quá nặng, anh đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi.

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Lãnh đạo địa phương dâng hương, tưởng nhớ liệt sĩ (Ảnh: Lê Dung).

Hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt sau đó được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Sau 52 năm, với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa và chính quyền xã Hợp Tiến, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt đã được đưa trở về với gia đình, quê hương.

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Lễ an táng liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt được diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn (Ảnh: Lê Dung).

Tại lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương và thân nhân gia đình đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt - người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức truy điệu, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn.

Theo Báo Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/noi-vu/sau-hon-nua-the-ky-nguoi-linh-hy-sinh-o-tuoi-19-tro-ve-dat-me-20261103135152272.htm

Từ khóa:

#Hy sinh #Huyện Triệu Sơn #Hài cốt #Kháng chiến chống Mỹ #Thanh hóa #Gia đình #xã Hợp Tiến #Bí thư Đảng ủy #Chính quyền địa phương #Dâng hương tưởng niệm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bức thư cảm ơn sau một cuộc gọi lạ

Bức thư cảm ơn sau một cuộc gọi lạ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhận cuộc gọi từ người lạ tự nhận hướng dẫn tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào VNeID, bà Lê Thị Diễm ở xã Hoằng Hóa đã làm theo một số thao tác. Khi thấy những yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà đến công an xã trình báo....
Cải cách hành chính, mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho người dân

Cải cách hành chính, mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho người dân

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Từ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đến đưa dịch vụ công về tận thôn, xã Lĩnh Toại đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ, tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận dịch vụ công. Những cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh