Sau hơn nửa thế kỷ, người lính hy sinh ở tuổi 19 trở về đất mẹ

Sau 52 năm kể từ ngày hy sinh tại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (quê Thanh Hóa) được đưa về an táng tại quê nhà, trong niềm xúc động của gia đình và người dân địa phương.

Ngày 3/11, ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Đảng ủy, chính quyền địa phương, cùng gia đình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (SN 1955, quê xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn cũ, nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt (Ảnh: Lê Dung).

Tháng 12/1972, khi vừa tròn 17 tuổi, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, chàng thanh niên Phạm Quốc Duyệt hăng hái lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, KB, cấp bậc Hạ sĩ. Ngày 24/8/1974, trong một trận chiến ác liệt tại Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), người chiến sĩ trẻ Phạm Quốc Duyệt bị thương. Dù được đồng đội đưa về Trạm xá Đức Hòa điều trị, do vết thương quá nặng, anh đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi.

Lãnh đạo địa phương dâng hương, tưởng nhớ liệt sĩ (Ảnh: Lê Dung).

Hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt sau đó được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Sau 52 năm, với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa và chính quyền xã Hợp Tiến, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt đã được đưa trở về với gia đình, quê hương.

Lễ an táng liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt được diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn (Ảnh: Lê Dung).

Tại lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương và thân nhân gia đình đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt - người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức truy điệu, hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Duyệt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn.

Theo Báo Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/noi-vu/sau-hon-nua-the-ky-nguoi-linh-hy-sinh-o-tuoi-19-tro-ve-dat-me-20261103135152272.htm