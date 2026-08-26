Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những kết quả đạt được từ chương trình giảm nghèo về thông tin là tiền đề quan trọng để xã Sao Vàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội toàn xã nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi của xã nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân địa phương.

Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Những kết quả đạt được từ chương trình giảm nghèo về thông tin là tiền đề quan trọng để xã Sao Vàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội toàn xã nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi của xã nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân địa phương.

Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế,&nbsp;thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Xã Sao Vàng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Một trong những giải pháp quan trọng để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà xã Sao Vàng triển khai thực hiện là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, qua đó cắt giảm thời gian và chi phí, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công hiệu quả, mới đây, xã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại thôn Bàn Thạch 2. Người dân được hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID; nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu...

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ kinh doanh cá thể, người lao động, thanh niên, người chưa thành thạo công nghệ thông tin và những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế,&nbsp;thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam đóng trên địa bàn xã Sao Vàng tạo việc làm cho nhiều lao động.

Theo bà Trần Thị Hoa, thôn Xuân Hợp, việc thực hiện các thủ tục hành chính so với trước đây đã nhanh gọn, tiện lợi hơn rất nhiều. Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số, sử dụng nhiều tiện ích, người dân nông thôn như bà ngày càng tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ số, qua đó nâng cao hiểu biết và chất lượng cuộc sống.

Xã Sao Vàng là địa phương vùng lõi của trung tâm Khu công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa, có sân bay quân sự, Cảng Hàng không Thọ Xuân, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến nối Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu Kinh tế Nghi Sơn, Quốc lộ 47 nối đến nước bạn Lào. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở đó, xã xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu phát triển, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo không gian phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ; phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại 10 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Năm 2026, xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,5%, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 80,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu trên, xã Sao Vàng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: mặc dù được quy hoạch nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thời gian và nguồn lực rất lớn; nguồn nhân lực trình độ và kỹ năng cao chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; thu nhập của người dân còn chênh lệch giữa các vùng trong xã.

Bài và ảnh: Lan Anh

Từ khóa:

#Đại hội XIV của Đảng #Sản phẩm OCOP #Cảng hàng không Thọ Xuân #Đường Hồ Chí Minh #Trung tâm Phục vụ hành chính công #xã Sao Vàng #Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ xx #Khu kinh tế Nghi Sơn #Cổng dịch vụ công Quốc gia #VNeID

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, các gian hàng tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế được bố trí nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, được hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng...
Tăng 30% xe khách dự phòng phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tăng 30% xe khách dự phòng phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng xe ô tô khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu các ban quản lý và khai thác bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định chủ động xây dựng phương án tổ chức vận tải...
Đối thoại với doanh nghiệp năm 2026: Tháo gỡ thực chất, hiệu quả những khó khăn, điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển

Đối thoại với doanh nghiệp năm 2026: Tháo gỡ thực chất, hiệu quả những khó khăn, điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, hội nghị sẽ tập trung lắng nghe, giải quyết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh