Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Những kết quả đạt được từ chương trình giảm nghèo về thông tin là tiền đề quan trọng để xã Sao Vàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội toàn xã nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi của xã nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân địa phương.

Xã Sao Vàng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Một trong những giải pháp quan trọng để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà xã Sao Vàng triển khai thực hiện là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, qua đó cắt giảm thời gian và chi phí, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công hiệu quả, mới đây, xã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại thôn Bàn Thạch 2. Người dân được hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID; nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu...

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ kinh doanh cá thể, người lao động, thanh niên, người chưa thành thạo công nghệ thông tin và những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam đóng trên địa bàn xã Sao Vàng tạo việc làm cho nhiều lao động.

Theo bà Trần Thị Hoa, thôn Xuân Hợp, việc thực hiện các thủ tục hành chính so với trước đây đã nhanh gọn, tiện lợi hơn rất nhiều. Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số, sử dụng nhiều tiện ích, người dân nông thôn như bà ngày càng tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ số, qua đó nâng cao hiểu biết và chất lượng cuộc sống.

Xã Sao Vàng là địa phương vùng lõi của trung tâm Khu công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa, có sân bay quân sự, Cảng Hàng không Thọ Xuân, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến nối Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu Kinh tế Nghi Sơn, Quốc lộ 47 nối đến nước bạn Lào. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở đó, xã xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu phát triển, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo không gian phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ; phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại 10 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Năm 2026, xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,5%, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 80,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu trên, xã Sao Vàng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: mặc dù được quy hoạch nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thời gian và nguồn lực rất lớn; nguồn nhân lực trình độ và kỹ năng cao chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; thu nhập của người dân còn chênh lệch giữa các vùng trong xã.

Bài và ảnh: Lan Anh