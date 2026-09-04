Sáng mai (5/9), hơn 900.000 học sinh Thanh Hóa bước vào năm học mới

Sáng mai, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, kết nối với chương trình Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tại các xã biên giới trên phạm vi toàn quốc.

Tỉnh Thanh Hóa chọn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dịp này, ngoài Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức khánh thành gồm: Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư, sẽ kết nối với điểm cầu chính của tỉnh.

Ngoài điểm cầu chính của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí các điểm cầu tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại theo dõi chương trình qua VTV1 hoặc VOV1, chủ động bố trí không gian, thiết bị, âm thanh phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo chương trình, lễ khánh thành các trường Phổ thông nội trú tại các xã biên giới diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ; lễ khai giảng chung toàn quốc diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút ngày 5/9.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trước đó, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, các trường học tập trung, ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp; tổ chức văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hiệu trưởng phát biểu chào mừng năm học mới.

Sau lễ khai giảng chung toàn quốc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế. Các hoạt động được tổ chức theo hướng thiết thực, gần gũi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong ngày khai giảng.

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