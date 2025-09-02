Sắc thắm tự hào!

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố, trên đường làng, trên tay của em thơ và cả trên những khuôn mặt hân hoan, phấn khởi... đã làm nên không khí rộn ràng trong ngày hội lớn. Ngày mà 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn bất hủ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để rồi từ đây, lớp lớp cha anh đã xung phong cầm súng ra trận, anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu... cho hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, tự do và đang trên đường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đông đảo Nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Ảnh: Đỗ Phương

Sáng sớm 2/9, trung tâm đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa thức giấc sớm hơn thường lệ. Trên những con đường rợp bóng cờ bay, hàng dài dòng người đổ về Quảng trường Lam Sơn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thủ đô Hà Nội. Âm thanh hùng tráng, rộn ràng được phát ra trên hệ thống loa, tiếng hò reo cổ vũ hòa trong sắc đỏ quốc kỳ đã làm nên một không gian đông vui, xúc động và rất đỗi tự hào.

Sau phút nghiêm trang hát vang Quốc ca cùng mọi người xem truyền hình trực tiếp, bác Vũ Ngọc Thành (68 tuổi) ở phường Hạc Thành cảm nhận: “Tôi chưa bao giờ được hòa mình trong không khí đông vui, xúc động, tự hào đến thế. 80 năm từ ngày thành lập nước, đây là lần diễu binh, diễu hành quy mô nhất. Tôi cảm nhận như cả nước đang hừng hực khí thế vươn mình phát triển”.

Trong dòng người nghìn nghịt ở Quảng trường Lam Sơn, thi thoảng cựu chiến binh Đào Văn Dũng (68 tuổi), ở phường Hạc Thành lại lấy tay quệt ngang khóe mắt. Phía trên màn hình lớn là trùng trùng quân đi, lớp lớp khí tài như sóng vỗ... Đất nước đã hòa bình, độc lập, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức và thanh âm của cuộc chiến vẫn in hằn trong khối óc, trái tim những người cựu chiến binh như ông Dũng. Đầu năm 1979, theo lệnh tổng động viên, ông lên đường ra biên giới phía Bắc, biên chế vào Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 205, Bộ Tư lệnh Thông tin, trực tiếp tham gia chiến đấu. Trong khói lửa chiến tranh, ông đã anh dũng xung phong, và đã phải nhìn đồng đội mình ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy nên, ông hiểu những thành quả mà đất nước có được như ngày hôm nay quý giá biết nhường nào. Ông Dũng bộc bạch: “Hòa bình thật thiêng liêng, đất nước thật tươi đẹp hùng cường. Thật rất khó để diễn tả cảm xúc của bản thân, chỉ biết rằng tôi rất xúc động, hồ hởi, phấn khởi, tự hào. Tôi như được sống lại khí thế những năm tháng hào hùng của những ngày được lên đường đánh giặc năm xưa”.

Cùng góp phần nhuộm đỏ sắc thắm Quảng trường Lam Sơn trong sáng 2/9, vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990) - Nguyễn Phương Dung (SN 1994) ở phường Hàm Rồng đã có mặt từ 6h sáng. Nhà cao cửa rộng, không thiếu tivi để xem, nhưng anh Tuấn vẫn dậy sớm đến đây, bởi muốn được hòa mình vào không khí náo nức, đông vui cùng mọi người.

Để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh, anh Tuấn đã dọn dẹp, trang hoàng căn nhà, treo cờ Tổ quốc trước cửa từ nhiều ngày trước. Đến Quảng trường Lam Sơn, vợ chồng anh còn mặc đồng phục có in hình bản đồ đất nước và dán hình Quốc kỳ trên má. Tại đây, vợ chồng anh cùng hát vang Quốc ca, náo nức hò reo cùng mọi người khi được nhìn thấy những khối quân binh chủng, phương tiện, vũ khí, khí tài trong phần diễu binh, diễu hành của buổi lễ kỷ niệm. Anh chia sẻ: “Tự hào lắm. Đất nước mình 80 năm thật nhiều thành tựu rực rỡ. Từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi biết ơn Bác Hồ, các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh xương máu để đất nước được hòa bình, độc lập, tự do”.

Ngày Quốc khánh, ở trung tâm đô thị tỉnh lỵ, nơi những con phố được trang hoàng, lộng lẫy rợp cờ hoa, mỗi người thể hiện lòng tự hào theo cách riêng của mình. Nhiều người đã có mặt tại thủ đô Hà Nội từ nhiều ngày trước để được xem trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bên lăng Bác, được hòa mình, tận hưởng không khí đông vui của ngày hội lớn. Dù ở nhà hay có mặt tại thủ đô, điểm chung là mỗi người đều mang theo hình cờ Tổ quốc, cầm tay, hoặc in trên gò má, trên trang phục... Họ cũng nghĩ, quốc kỳ là danh dự của một đất nước. Chỉ khi đất nước hòa bình, độc lập, tự do, lá cờ mới có thể tự do tung bay. Vậy nên, hơn cả giá trị của khung hình bức ảnh, việc mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh với Quốc kỳ là một nét đẹp của lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu hòa bình, tự do. Và đó cũng là cách để mỗi người giáo dục cháu con về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”...

Nơi vùng biên điệp trùng núi non hùng vĩ, với đồng bào dân tộc Mông, dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 còn là cả những ngày tết nguyên nghĩa. Bao năm nay, chẳng quản xa gần, cận dịp này, đông đảo bà con ở khắp bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên đã cùng đổ về vui Tết Độc lập tại các chợ lớn nhỏ trong vùng. Chẳng nặng nề chuyện bán mua, lãi lời, họ đến chỉ đơn giản để tận hưởng không khí của ngày hội lớn. Nhưng đó là một nét đẹp, niềm tự hào mà họ đang cùng nhau đắp xây, gìn giữ.

Phố Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng trong sáng 2/9.

Năm nay, được Đảng, Nhà nước tặng thêm quà, không khí vui Tết Độc lập của bà con đã trở nên đủ đầy, rộn ràng hơn. Gần trưa ngày 1/9, sau quãng đường dài vượt sông, vượt núi từ bản Tà Cóm, Mùa A Chu (SN 1997) mới đưa được vợ con của mình xuống chợ Xa Lao bên cầu Chiềng Nưa cùng xã. Vào chợ, Chu chọn một gian hàng khá khang trang ngay phía cổng để vợ con con ăn thắng cố. Còn bản thân, dù có thích, có thèm, cũng không uống rượu, vì anh nghĩ còn phải lái xe máy đưa vợ con về bản an toàn, cho ngày Tết Độc lập được vui trọn vẹn. Mùa A Chu bảo: “Năm nay mình đi chơi tết vui hơn mọi năm vì được Đảng, Nhà nước tặng quà. Nhà mình được tặng 600 nghìn đồng. Vui và tự hào lắm. Vợ chồng tiêu tết không hết đâu, vẫn để lại một ít để mua quần áo cho con nhỏ đi học”.

Nhiều người hồ hởi như Mùa A Chu, nên chợ Lao Xa trong phiên ngày 1/9 nghìn nghịt tưởng chừng như quá tải. Dòng người đông đúc nối dài cả cây số, ra tận bên kia cầu Chiềng Nưa qua dòng sông Mã. Trong không gian ấy, những chàng trai, cô gái Mông đã tranh thủ đưa ánh mắt tìm bạn đời. Và biết đâu trong phiên chợ mừng ngày Tết Độc lập, sẽ có những chàng trai, cô gái Mông nên duyên chồng vợ.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý Hà Văn Ca cho biết: Từ ngày 31/8, xã đã tổ chức tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền từ ngày 29 - 31/8 phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực tập trung đông người, như trung tâm xã, nhà văn hóa, chợ Xa Lao... phục vụ nhu cầu vui Tết Độc lập của bà con.

***

Ngày Tết Độc lập, từ vùng biên trập trùng núi cao đến vùng ven biển mênh mông cát trắng, từ phố phường phồn hoa tấp nập cho đến thôn quê thanh bình yên ả, sắc thắm cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay như điểm tô, trang hoàng cho lòng người thêm hân hoan rạo rực. Đó là không gian mênh mông của hòa bình, độc lập, tự do, sắc thắm của lòng tự hào Việt Nam...

Bài và ảnh: Đỗ Đức