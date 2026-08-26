Rộn ràng ngày tựu trường nơi biên giới xứ Thanh

Sau những ngày mưa lũ, sáng 26/8, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý trở lại trường. Những cung đường dốc núi lại rộn ràng tiếng xe máy chở học sinh, tiếng gọi nhau í ới và những nụ cười trong veo của trẻ vùng biên trong ngày tựu trường.

Video: Rộn ràng ngày tựu trường ở biên giới xứ Thanh.

Từ sáng sớm, trên những con đường quanh co giữa núi rừng biên giới Trung Lý, phụ huynh chở con vượt những con dốc để đến trường. Sau kỳ nghỉ hè kéo dài, ngày tựu trường năm nay đến muộn hơn thường lệ do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua.

Những chiếc ba lô, túi quần áo, sách vở, chăn chiếu, thậm chí cả những chú gấu bông được các em mang theo vào khu bán trú. Với học sinh vùng cao, trở lại trường không chỉ là bắt đầu một năm học mới, mà còn là trở về với mái nhà thứ hai.

Anh Thào A Pùa ở bản Xa Lao đưa con trai đến trường từ rất sớm. Trước lúc con bước vào lớp, anh dặn dò con: “Bố mẹ chỉ mong con học lấy cái chữ để sau này có nghề nghiệp, cuộc sống đỡ vất vả hơn”. Đằng sau lời dặn giản dị ấy là kỳ vọng của nhiều gia đình vùng biên gửi gắm vào con chữ để thoát nghèo.

Trong sân trường, những ánh mắt, nụ cười nhanh chóng xóa đi khoảng cách của 3 tháng nghỉ hè.

Một năm học mới bắt đầu bằng những câu chuyện rất đỗi hồn nhiên của tuổi học trò hỏi nhau về chuyện bố mẹ lên nương làm rẫy, các bạn ở nhà chăm em...

Ngày tựu trường, có những đôi chân trẻ vẫn còn lấm lem dấu đất, nhưng ngập tràn niềm vui.

Tại khu bán trú, em Thào Thị Chi học sinh lớp 8 xếp lại quần áo, chăn chiếu và những vật dụng cá nhân như sắp xếp lại “ngôi nhà” của chính mình với mong ước một năm học mới có nhiều niềm vui.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý có 569 học sinh, trong đó học sinh người Mông chiếm 80%, số còn lại người Thái, Mường và Kinh. Từ những bản làng cách xa trường, các em về đây học tập, ăn ở tập trung và làm quen với cuộc sống tự lập trong môi trường bán trú.

“Các em đến trường không chỉ mang theo sách vở mà còn mang theo hy vọng của gia đình. Vì vậy, thầy cô mong các em chăm chỉ học tập để những ước mơ có thể đi xa hơn”, thầy Hoàng Xuân Chính, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B chia sẻ.

Từ ngày 26/8 đến 4/9, giáo viên nhà trường tập trung ổn định chỗ ở, hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp và chuẩn bị cho năm học mới; đồng thời rà soát lại sĩ số học sinh các lớp.

Được biết, do điều kiện gia đình, một số học sinh chưa thể có mặt đúng ngày tựu trường. Có em có bố mẹ đi làm ăn xa, có em ở những bản cách trường hàng chục cây số. Vì vậy, sau ngày tựu trường, giáo viên tiếp tục rà soát sĩ số, liên hệ gia đình và phối hợp với trưởng bản để vận động học sinh trở lại trường đúng dịp khai giảng.

Giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh, một năm học mới bắt đầu với những chiếc ba lô nhỏ nhưng mang theo kỳ vọng lớn.

Đặng Trung - Hoàng Đông