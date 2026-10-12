Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm - Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó, có tính quyết định đến tiến độ triển khai các công trình, dự án. Đây cũng là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, khi trách nhiệm được phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; người đứng đầu sâu sát cơ sở; cán bộ, đảng viên gương mẫu và người dân được tuyên truyền, đối thoại thấu đáo, thì những việc khó cũng có thể tạo được đồng thuận.

Dự án hạ tầng Khu tái định cư Tuyến đường nối 3 quốc lộ tại xã Thọ Long được đẩy nhanh xây dựng nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Gần dân, sát cơ sở

7km đường giao thông, 256 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 50.000m2 đất phải bàn giao để thực hiện dự án đường từ xã Xuân Du đi xã Thượng Ninh. Khối lượng GPMB lớn, nhưng đến nay 100% hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất.

Kết quả đó bắt đầu từ cách làm sát cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sớm. Chi bộ, cán bộ thôn, đảng viên và người có uy tín trực tiếp đến từng hộ, thông tin về mục tiêu, ý nghĩa của dự án, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để giải thích, tháo gỡ những vấn đề còn băn khoăn.

Ông Bùi Văn Kiên, Trưởng thôn Đồng Phông, xã Xuân Du, cho biết: “Mỗi cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách từng hộ, từng phần việc; phải nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người dân để cùng chi bộ, chính quyền tìm cách giải quyết. Rõ người, rõ việc” không chỉ là phân công trên giấy mà phải được cụ thể hóa bằng trách nhiệm ở từng hộ dân, từng phần việc”.

Năm 2026, xã Xuân Du được tỉnh giao GPMB trên 9,2ha. Sau 9 tháng, địa phương đã thực hiện hơn 8,2ha, đạt gần 90%. Kết quả này cho thấy, khi trách nhiệm được giao cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, công tác GPMB từng bước chuyển từ vận động chung sang vận động từng trường hợp, giải quyết từng vấn đề.

Theo ông Vũ Hữu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Du: “Muốn tạo đồng thuận phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Cấp ủy, chính quyền phải chủ động tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương, chính sách, những vấn đề người dân chưa hiểu, chưa đồng thuận phải được đối thoại, giải đáp kịp thời”.

Đây cũng là cách làm được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai. Cấp ủy tập trung lãnh đạo, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo; chính quyền tổ chức thực hiện; cán bộ được phân công bám địa bàn, bám từng hộ dân. Cùng với đó là công khai các bước thu hồi đất, kiểm kê, áp giá, bồi thường; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

GPMB phải đi cùng trách nhiệm và đồng thuận

Tại xã Thọ Long, năm 2026 có 22 dự án được triển khai, trong đó 15 dự án đang thực hiện. Địa phương được tỉnh giao GPMB trên 4,5ha. Đến nay, xã đã thực hiện hơn 3,7ha; một số dự án cơ bản hoàn thành bồi thường, GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công.

Để đạt kết quả này, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách; công khai đơn giá bồi thường; tiếp nhận, giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân.

Bà Lưu Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND xã Thọ Long, cho biết: GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy xã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ được phân công. Cùng với tuyên truyền, vận động, địa phương phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở, tạo sự đồng thuận ngay từ cộng đồng dân cư. Nhờ đó, nhiều trường hợp khó đã được giải quyết, tiến độ GPMB từng bước được đẩy nhanh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2026 toàn tỉnh thực hiện GPMB gần 2.230ha, với 613 dự án tại 133 xã, phường. Đến ngày 9/10, tỉnh Thanh Hóa đã GPMB được hơn 1.858 ha, đạt trên 83% kế hoạch.

Khối lượng còn lại đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Cấp ủy phải tăng cường lãnh đạo, kiểm tra; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ; chính quyền tổ chức thực hiện; cán bộ được phân công phải bám cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Mỗi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ là thêm điều kiện để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả; mỗi tuyến đường được mở ra là thêm cơ hội kết nối, mở rộng không gian phát triển. Ý Đảng hợp với lòng dân sẽ tạo nên sức mạnh để Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Tiến Dũng