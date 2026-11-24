Quốc hội thông qua các nghị quyết về dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 48/2026/QH16 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết số 49/2026/QH16 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027...

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 48/2026/QH16 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết số 49/2026/QH16 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Nghị quyết số 50/2026/QH16 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tại Nghị quyết số 48/2026/QH16 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Nghị quyết quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Cụ thể, tổng số thu ngân sách nhà nước là 3.334.338 tỷ đồng, trong đó: thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng, trong đó: Chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng, đã bao gồm dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 588.818 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng, tương đương 0,9% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 1.279.717 tỷ đồng.

Nghị quyết quyết nghị phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với từng khoản thu quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 36 của Luật Ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ phần trăm phân chia quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng từ năm ngân sách 2027 cho đến khi Quốc hội quyết định điều chỉnh. Đối với các địa phương có dự toán thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp năm 2027 cao hơn dự toán chi ngân sách địa phương năm 2027 xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước, phần chênh lệch được phân bổ cho chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương (sau khi bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm quy định của Luật Ngân sách nhà nước), ưu tiên sử dụng cho các công trình trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng hoặc các dự án liên kết vùng, liên kết quốc gia, liên kết quốc tế.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, huy động và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các Bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ.

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương bảo đảm), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Nghị quyết nêu rõ, bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác...

Theo Nghị quyết số 49/2026/QH16 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, tổng số thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng, trong đó, dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương; dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 theo các Phụ lục số I, II và III kèm theo Nghị quyết này. Số bổ sung cân đối ngân sách, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo Phụ lục số IV và Phụ lục số V kèm theo Nghị quyết này.

Mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VI kèm theo Nghị quyết này.

Đối với số biên chế chưa được tổng hợp, giao tại Quyết định số 191-QĐ/TW ngày 02/6/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về biên chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước Trung ương trước đây được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Cho phép bố trí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm được bảo lưu theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024; kinh phí chi thường xuyên theo định mức quy định tại Nghị quyết số 12/2026/UBTVQH16.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bố trí dự toán cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Trung ương Đảng theo Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025 như sau: Bộ Công an là 5.752,6 tỷ đồng (tương ứng 85%); bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015,1 tỷ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100%. Việc bố trí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương như sau: 5.215 tỷ đồng tương ứng với 35% số thu để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính...

Tại Nghị quyết số 50/2026/QH16 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết quyết nghị về phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện việc phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 02/7/2025 đến ngày 31/12/2025 theo tỷ lệ: khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của trung ương cấp phép, ngân sách trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%; khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương hưởng 100%.

Tổng hợp các khoản giải ngân vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài từ năm 2019 trở về trước vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025: Cho phép sử dụng dự toán ngân sách nhà nước số tiền 2.664,763 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 các khoản vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước là 2.664,763 tỷ đồng, trong đó quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước là 1.852,264 tỷ đồng và quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 812,499 tỷ đồng

Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động của kinh tế thế giới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai.

Nhờ đó, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát; bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu; tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Chính phủ đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, bảo đảm hồ sơ quyết toán được lập, trình Quốc hội đúng tiến độ mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện trình tự và thời hạn rút ngắn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, số nợ thuế còn cao; công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia ở một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm; số chuyển nguồn lớn, gia tăng cả quy mô và tỷ trọng; việc quản lý nguồn cải cách tiền lương, tạm ứng, ứng trước, nợ đọng xây dựng cơ bản, việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn tại, kéo dài.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.../.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thong-qua-cac-nghi-quyet-ve-du-toan-phan-bo-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-post1150197.vnp