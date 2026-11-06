RAM DDR4 năm 2026: Còn đủ sức chơi game hay chỉ là “phao cứu sinh” giữa bão giá?

Thị trường RAM máy tính năm 2026 đang có nhiều biến động về giá khiến người dùng phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn linh kiện nâng cấp PC. Do đó, RAM DDR4 vẫn là phương án được nhiều game thủ quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu liệu dòng RAM này có còn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game hiện nay hay không.

Nguồn: kingspec

RAM DDR4 còn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game?

RAM DDR4 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game trong năm 2026, đặc biệt với các cấu hình PC tầm trung và phổ thông. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào dung lượng, tốc độ RAM và khả năng tương thích với CPU, bo mạch chủ. Dưới đây là phân tích về dung lượng và hiệu năng thực tế.

Về dung lượng

Dung lượng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn RAM máy tính để chơi game. Mức 8GB hiện chỉ phù hợp với các tác vụ cơ bản và game Esports nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant hay CS2. Với những tựa game AAA hiện đại, dung lượng này dễ gây thiếu hụt bộ nhớ và ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Nguồn: kingspec

Trong khi đó, 16GB RAM chạy Dual Channel (2x8GB) vẫn đáp ứng tốt phần lớn game ở độ phân giải 1080p. Nếu bạn thường xuyên chơi game nặng, mở nhiều ứng dụng nền hoặc làm đồ họa, 32GB sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Mức dung lượng này giúp hệ thống có thêm không gian xử lý, hạn chế tình trạng giật lag khi đa nhiệm.

Về hiệu năng thực tế

Về hiệu năng, RAM máy tính DDR4 vẫn đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu gaming phổ thông trong năm 2026. Khi kết hợp với CPU và card đồ họa phù hợp, RAM DDR4 có tốc độ 3200 MT/s hoặc 3600 MT/s vẫn có thể mang lại trải nghiệm chơi game ổn định ở độ phân giải 1080p.

Tuy nhiên, ở những tựa game AAA có yêu cầu xử lý bộ nhớ cao, DDR5 có lợi thế về băng thông và tốc độ truyền dữ liệu so với RAM DDR4. Điều này giúp hệ thống khai thác hiệu năng tốt hơn trong một số tình huống, đặc biệt khi sử dụng CPU đời mới.

Có nên nâng cấp hay mua RAM DDR4 thời điểm này không?

Việc nâng cấp RAM máy tính DDR4 trong năm 2026 vẫn đáng cân nhắc nếu bạn đang sử dụng mainboard hỗ trợ chuẩn RAM này. Đây là giải pháp tiết kiệm giúp cải thiện khả năng đa nhiệm và chơi game mà không cần thay toàn bộ nền tảng PC. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên nâng lên 16GB hoặc 32GB tùy nhu cầu sử dụng thực tế.

Nguồn: kingston

Nếu đang build PC mới, bạn nên cân nhắc RAM DDR5 để có khả năng nâng cấp lâu dài và tận dụng tốt các nền tảng CPU hiện đại. Ngược lại, RAM DDR4 vẫn phù hợp khi ngân sách hạn chế hoặc muốn tận dụng linh kiện sẵn có.

Kinh nghiệm lựa chọn RAM máy tính DDR4 phù hợp

Việc lựa chọn RAM máy tính DDR4 phù hợp không chỉ phụ thuộc vào dung lượng mà còn cần xem xét khả năng tương thích với các linh kiện khác. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn chọn RAM hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách:

• Kiểm tra khả năng tương thích: Xác định mainboard và CPU có hỗ trợ DDR4 hay không, đồng thời kiểm tra giới hạn dung lượng RAM tối đa.

• Chọn dung lượng phù hợp: 16GB phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông và chơi game, trong khi 32GB thích hợp hơn cho game nặng và đa nhiệm.

• Ưu tiên Dual Channel: Nên chọn bộ RAM gồm 2 thanh (2x8GB hoặc 2x16GB) để tận dụng băng thông tốt hơn so với một thanh đơn cùng dung lượng.

• Chọn thương hiệu và chính sách bảo hành: Ưu tiên RAM từ các thương hiệu uy tín, có thông số rõ ràng và chế độ bảo hành minh bạch để yên tâm sử dụng lâu dài.

Nguồn: kingspec

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Nhìn chung, RAM máy tính DDR4 trong 2026 vẫn đáp ứng nhu cầu chơi game và là giải pháp tiết kiệm cho người dùng muốn nâng cấp PC khi giá linh kiện biến động. Nếu bạn đang tìm mua DDR4 chính hãng với mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, hãy tham khảo ngay các sản phẩm tại CellphoneS để lựa chọn phù hợp.

Nguồn: CellphoneS