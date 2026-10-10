Ra mắt Quỹ từ thiện “Tâm phúc doanh nhân”

Sáng 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 và ra mắt Quỹ từ thiện “Tâm phúc doanh nhân”.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước hội nghị, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã dâng hương, dâng hoa, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thống nhất những nội dung chuẩn bị cho Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra tối 12/10 tại Trung tâm Hội nghị 25B và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn tất. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang tiếp tục phối hợp, rà soát với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu diễn ra thành công, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại hội nghị.

Đối với Quỹ từ thiện “Tâm phúc doanh nhân”, các đại biểu tập trung thảo luận định hướng hoạt động, quy chế tổ chức và phương thức huy động nguồn lực.

Việc ra mắt Quỹ góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh doanh nhân Thanh Hóa không chỉ năng động, bản lĩnh trong kinh doanh mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Ra mắt Ban quản lý Quỹ từ thiện “Tâm phúc doanh nhân”.

Ngay trong buổi ra mắt, Quỹ từ thiện “Tâm phúc doanh nhân” đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh với số tiền là 5 tỷ 836 triệu đồng.

Hồng Ngọc