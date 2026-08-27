Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Công Chính

Ngày 27/8, Hội Nông dân xã Công Chính tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG); giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và trao Giấy chứng nhận VietGAP cho Chi hội Nông dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, 10 hộ hội viên, nông dân được giải ngân tổng số 1 tỷ đồng để đầu tư giống, vật tư, cơ sở vật chất và tổ chức sản xuất hoa thiên lý theo quy trình VietGAP.

Nguồn vốn góp phần tạo thêm điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo hướng an toàn, bền vững.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Quyết định giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho các hộ nông dân xã Công Chính.

Tham gia mô hình, các hộ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, kiểm soát chất lượng và ghi chép đầy đủ quá trình sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Giấy chứng nhận VietGAP cho các hộ nông dân trồng riềng xã Công Chính.

Dịp này, các hộ trồng riềng trên địa bàn xã được trao Giấy chứng nhận VietGAP, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo thuận lợi cho liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Câu lạc bộ Nông dân SXKDG xã Công Chính được thành lập nhằm tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi khoa học - kỹ thuật, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Hoài Linh