Quyết tâm xây dựng xã Mường Chanh phát triển toàn diện

Ngày 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ xã Mường Chanh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Mường Chanh là xã vùng cao biên giới nằm về phía Tây của tỉnh, có tổng diện tích tự nhiên 6.547,96 ha. Trên địa bàn xã có 9 thôn, bản, với 811 hộ/3.865 nhân khẩu, có 4 dân tộc sinh sống gồm: Thái, Mường, Khơ Mú và Kinh. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự chủ động tham gia của MTTQ, các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân trong xã, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng hiệu quả, huy động tiềm năng, tinh thần làm chủ, tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Mường Chanh Hà Văn Thiếu phát biểu tại đại hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo khang trang, sạch đẹp, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì hiệu quả như: “Trường THCS Mường Chanh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự tại bản Bóng”; “Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “Xã Mường Chanh không có ma túy”... góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Phong trào “Hiến đất làm đường giao thông, công trình công cộng” được triển khai sâu rộng. Giai đoạn 2020–2025, người dân đã tự nguyện hiến khoảng 10.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường thôn, bản.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm MTTQ xã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng 104 nhà ở với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2025.

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Mường Chanh Lương Thị Sơ phát biểu tại đại hội.

MTTQ xã Mường Chanh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân và con em xa quê tham gia công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ xã cũng phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng ngừa, tố giác tội phạm”; tổ chức hiệu quả các hoạt động như: “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Mường Chanh lần thứ I xác định mục tiêu phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường đồng thuận xã hội, quyết tâm xây dựng xã phát triển toàn diện.

Đại diện MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chanh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI, mang trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân xã Mường Chanh.

Bà Lương Thị Sơ được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chanh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khánh Phương