Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung đá xây dựng

Đến cuối năm 2025, nguồn cung đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế, tình trạng khan hiếm được kiểm soát.

Sáng 1/2, Hiệp hội Đá Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2025 là năm đặc biệt khó khăn đối với lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nhu cầu đá xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh tăng đột biến, ước gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ, vượt xa dự báo và năng lực cung ứng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, chi phí đầu vào như nhân công, nhiên liệu, vận chuyển đều tăng mạnh, buộc một số doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán tại mỏ tăng từ 10-20% so với năm 2024. Tình trạng này đã tác động trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị.

Không chỉ thiếu đá xây dựng, việc khan hiếm cát và đất san lấp, cộng với chi phí vận chuyển tăng cao, thậm chí có thời điểm gấp 2-3 lần, đã tạo áp lực lớn cho các nhà thầu, doanh nghiệp thi công.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành dự hội nghị.

Trước thực trạng đó, Hiệp hội Đá Thanh Hóa và các doanh nghiệp hội viên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm tăng nguồn cung vật liệu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng, đến cuối năm 2025, nguồn cung đá xây dựng trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế; tình trạng khan hiếm được kiểm soát, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, ổn định hơn.

Đại diện doanh nghiệp hội viên kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hội viên kiến nghị tỉnh và ngành chức năng cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quản lý và cung ứng vật liệu xây dựng hiện nay; trong đó có việc rà soát, dự báo sát nhu cầu vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, rút gọn thủ tục cấp mỏ, nâng công suất theo cơ chế đặc thù...

Hiệp hội Đá Thanh Hóa kiến nghị tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; đơn giản hóa thủ tục thẩm định dự án; cho phép áp dụng linh hoạt công nghệ khai thác tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường. Đồng thời, đề xuất từng bước mở rộng mô hình tổ chức Hiệp hội theo hướng hình thành Hiệp hội Khoáng sản Thanh Hóa, bao gồm cả doanh nghiệp khai thác đá, đất san lấp và cát xây dựng, nhằm tăng tính liên kết và hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Hiệp hội Đá Thanh Hóa và cộng đồng doanh nghiệp hội viên trong bối cảnh năm 2025 nhiều khó khăn, biến động.

Đồng chí khẳng định, các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá đã có đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoáng sản thời gian qua. Nhiều mỏ để xảy ra vi phạm kéo dài như khai thác vượt ranh giới, vượt công suất, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, kê khai sản lượng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm cố ý, tái diễn; đồng thời luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật, hoạt động đúng giấy phép, đúng quy định.

Tỉnh sẽ quyết liệt vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; đồng thời bổ sung nội dung quản lý địa chất, khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh, làm cơ sở điều tiết nguồn cung vật liệu xây dựng phù hợp từng giai đoạn phát triển.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội Đá Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường tuyên truyền, tự giám sát trong nội bộ hội viên; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khai thác tiết kiệm tài nguyên, chế biến sâu, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Cùng với đó, Hiệp hội cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, mở rộng phát triển hội viên, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới thành lập hiệp hội doanh nghiệp khoáng sản theo định hướng của tỉnh, tạo nền tảng liên kết bền vững cho toàn ngành.

