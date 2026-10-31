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Quốc hội thảo luận về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

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Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quốc hội thảo luận về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quốc hội thảo luận về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Các dự án đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chương trình làm việc buổi sáng sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Quốc hội thảo luận về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tiếp sau đó, thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-ngan-sach-va-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1145239.vnp

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#Đường Hồ Chí Minh #Quốc hội khóa XVI #Phát triển kinh tế #Kế hoạch #Quốc hội thảo luận #Dự toán ngân sách nhà nước #Phân bổ ngân sách #Quyết toán #xã hội #Phương án

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