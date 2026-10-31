Quan tâm chăm sóc sức khỏe mắt cho người cao tuổi, người có công

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong tháng 10/2026, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý về mắt, truyền thông giáo dục sức khỏe tại nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, hơn 250 người tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa đã được khám sàng lọc các bệnh về mắt. Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm những vấn đề về thị lực mà còn góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên khoa đến gần hơn với người cao tuổi, thương binh, người có công, giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hơn 250 người tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa được khám sàng lọc bệnh về mắt.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, phần lớn các đối tượng đang được chăm sóc đều đã cao tuổi. Cùng với những vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già, các bệnh lý về mắt cũng là mối quan tâm cần được chú trọng. Thị lực suy giảm khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều bất tiện, hạn chế khả năng tự chăm sóc bản thân.

Đáng chú ý, nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi thường tiến triển âm thầm. Những biểu hiện như nhìn mờ, nhức mắt, chảy nước mắt, nhìn không rõ khi thiếu ánh sáng đôi khi bị xem là dấu hiệu bình thường của tuổi tác. Trong khi đó, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý cần được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời như đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường hay các bệnh lý đáy mắt khác.

Không ít trường hợp, do tuổi cao, điều kiện đi lại hạn chế hoặc chưa có thói quen khám mắt định kỳ, người bệnh chỉ tìm đến cơ sở y tế khi thị lực đã suy giảm đáng kể. Việc phát hiện bệnh muộn không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị mà còn có thể để lại những tổn thương thị giác khó phục hồi.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt và truyền thông, giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dướng người có công Thanh Hóa.

Xuất phát từ thực tế đó, trong hai ngày 29 và 30/10/2026, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt và truyền thông, giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Tại chương trình, đã có hơn 250 người, bao gồm các đối tượng đang được chăm sóc và cán bộ, viên chức của Trung tâm được khám sàng lọc các bệnh về mắt. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu, giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

“Tôi tuổi cũng đã cao, mắt cũng không còn được tinh tường như trước, nhiều lúc nhìn mọi vật không rõ, sinh hoạt có phần bất tiện. Hôm nay được các bác sĩ đến tận Trung tâm khám, tư vấn rất tận tình, chúng tôi rất phấn khởi. Qua buổi khám, tôi được các bác sĩ phát hiện bị đục thủy tinh thể và hướng dẫn để tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật thay thủy tinh thể”, thương binh Bùi Công Tuyển, đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa chia sẻ.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, phần lớn các đối tượng đang được chăm sóc

đều đã cao tuổi

Tại chương trình, Bệnh viện mắt Thanh Hóa cũng truyền thông, phổ biến các kiến thức chăm sóc, bảo vệ đôi mắt cho người cao tuổi. Thông qua tư vấn trực tiếp, các y, bác sĩ giúp người được khám nhận biết những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý về mắt, hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc kiểm tra thị lực định kỳ, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị khi có bệnh.

Ông Ngô Thanh An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Bệnh viện luôn xác định chăm sóc sức khỏe mắt tại cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các chương trình khám sàng lọc, chúng tôi mong muốn đưa dịch vụ y tế chuyên khoa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công và những đối tượng còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó, giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tư vấn điều trị kịp thời và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chủ động chăm sóc, bảo vệ thị lực”.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, hoạt động còn thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và người có công trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa cho biết: "Đối với những người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, phần lớn đều đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm, thị lực suy giảm. Vì vậy, hoạt động khám sàng lọc, tư vấn và chăm sóc sức khỏe mắt có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các đối tượng được phát hiện sớm những bất thường về thị lực để có hướng điều trị kịp thời. Đây cũng là sự quan tâm, động viên rất ý nghĩa đối với những người có công, giúp họ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.”

Bệnh viện mắt phát thuốc cho người bệnh.

Với người cao tuổi, giữ gìn được thị lực cũng đồng nghĩa với việc duy trì thêm cơ hội tự chăm sóc bản thân, giao tiếp và tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể. Bởi vậy, chăm sóc mắt không đơn thuần là phát hiện và điều trị bệnh mà còn là chăm sóc chất lượng cuộc sống, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và hạn chế sự phụ thuộc vào người khác.

Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, sự kết nối giữa bệnh viện chuyên khoa với cơ sở chăm sóc người có công đã mang đến những hỗ trợ y tế thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Sự quan tâm đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: một lần kiểm tra thị lực, một lời tư vấn đúng lúc, một căn bệnh được phát hiện trước khi quá muộn. Và với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, được chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong đó có việc giữ gìn ánh sáng đôi mắt, chính là sự tri ân thiết thực và đầy ý nghĩa.

Thùy Dung