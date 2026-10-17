Quan Sơn nỗ lực khắc phục sự cố thiên tai, ổn định đời sống, giao thương

Do ảnh hưởng mưa lũ hồi tháng 8/2026, trên địa bàn xã Quan Sơn xảy ra sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 19 hộ dân tại 2 khu dân cư thuộc bản Thanh Sơn và gây tắc đường cục bộ tại tuyến đường trung tâm xã đi xã Sơn Lư. Trước diễn biến ngày càng bất thường của thiên tai, xã Quan Sơn đang khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn, ổn định đời sống của Nhân dân.

Khu tái định cư bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn.

UBND xã Quan Sơn xác định khi xảy ra sự cố thiên tai, nhất là khi nơi ở cũ của các hộ dân không còn an toàn thì giải pháp đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân chính là bố trí tái định cư. Vì vậy, cùng với huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã tiếp cận hiện trường, khẩn trương tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, địa phương đã có tờ trình báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với 2 khu vực dân cư bị sạt lở. Bên cạnh đó, UBND xã đã khẩn trương xây dựng phương án tái định cư, sắp xếp ổn định nơi ở an toàn cho người dân ngay trong bản, cách vị trí nơi ở cũ gần 500m. Đến nay, khu tái định cư của xã bước đầu đã cơ bản xong phần mặt bằng. Đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại như rãnh thoát nước, bó vỉa hè, phấn đấu trong tháng 12/2026 sẽ hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng.

Ông Lò Văn Nghệ, trưởng bản Thanh Sơn, cho biết: "Đợt mưa từ ngày 5/8 và 7/8 vừa qua trên địa bàn xã Quan Sơn gây sạt lở đất tại khu dân cư Tôn Thất Tùng và Đoàn Kết, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 19 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu cùng nhiều công trình nhà cửa trên địa bàn. Vì vậy, ban quản lý bản đã báo cáo chính quyền xã kiểm tra vết sạt trượt, đồng thời vận động, hỗ trợ các hộ dân di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận thống nhất cao chủ trương bố trí nơi ở mới và đã bốc thăm nhận đất để dựng nhà. Theo kế hoạch, đến 20/10 tới đây các hộ sẽ hoàn thành di dời toàn bộ công trình nhà ở, tài sản sang khu vực tái định cư”.

Gia đình anh Ngân Văn Tài là một trong 12 hộ dân ở khu phố Tôn Thất Tùng, thuộc bản Thanh Sơn bị ảnh hưởng sạt lở được bố trí khu tái định cư, phấn khởi chia sẻ: “Những năm trước, mỗi khi có mưa là gia đình lại thấp thỏm, lo lắng vì sợ đất ở khu đồi sau nhà sạt xuống bất kỳ lúc nào. Giờ đây được cấp ủy, chính quyền quan tâm sắp xếp ra khu tái định cư, chúng tôi đã phần nào yên tâm. Hiện chúng tôi đang tháo dỡ, tận dụng một số vật liệu của căn nhà cũ để chuyển sang nơi ở mới xây dựng, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Song song với đó, nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân còn lại chưa bị ảnh hưởng, chính quyền xã Quan Sơn cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai công tác giải phóng mặt bằng, mở đường vận chuyển đưa máy móc vào chuẩn bị thi công, kè kiên cố vị trí đang bị sụt lún, không để vị trí sạt lan rộng.

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, cho biết: Trước diễn biến tình hình thiên tai ngày càng khó lường, địa phương đã nhanh chóng lập tờ trình báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương xử lý khẩn cấp vị trí sạt lở. Đồng thời, cùng với việc đôn đốc các hộ dân di dời tài sản xây dựng tại khu tái định cư, UBND xã tiếp tục theo dõi vị trí sạt lở tại Km 0+750 bên trái tuyến đường trung tâm xã đi xã Sơn Lư hiện vẫn đang tắc đường nhằm nhanh chóng thông đường. Tuy nhiên, khó khăn của địa phương đó là: Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2827 công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với vị trí sạt lở này và phê duyệt kinh phí khắc phục thì các cơn mưa từ ngày 15 đến 17/9 lại khiến vị trí tiếp tục sạt với khối lượng vượt gấp nhiều lần so với trước khi công bố tình huống khẩn cấp thiên tai. Do đó, trước mắt địa phương đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm đang sạt lở và hướng dẫn người dân bản Quan Sơn đi ngược lên phía trên gần 4km để qua trung tâm xã; về lâu dài, tiếp tục đánh giá hiện trạng khung trượt để cân đối nguồn kinh phí khắc phục thông đường, đảm bảo vận chuyển lưu thông hàng hóa.

Bài và ảnh: Khánh Huyền