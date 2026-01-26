Quản lý di tích dịp lễ hội đầu xuân

Dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân các di tích lịch sử - văn hóa luôn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, sinh hoạt tín ngưỡng. Do đó, công tác quản lý di tích, lễ hội luôn được các cấp, ngành, đơn vị quan tâm triển khai nhằm giữ gìn, phát huy giá trị di sản, sự tôn nghiêm của di tích và xây dựng môi trường lễ hội văn minh, lành mạnh, an toàn.

Ban Quản lý di tích xã Vạn Xuân phân công người thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại đền thờ Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn.

Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, đền Cô Bơ (xã Tống Sơn) đã có đông Nhân dân và du khách đến dâng hương, tạ lễ. Ghi nhận tại di tích cho thấy, công tác chuẩn bị cho dịp tết và mùa lễ hội đầu xuân được ban quản lý triển khai từ sớm. Khuôn viên đền được dọn dẹp sạch sẽ, các hạng mục thờ tự được chỉnh trang gọn gàng; lối đi được sắp xếp thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân đến hành lễ; hòm công đức được bố trí tập trung, đúng quy định, bảo đảm mỹ quan và thuận tiện cho việc quản lý.

Song song với đó, ban quản lý di tích chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hành tín ngưỡng văn minh. Hệ thống bảng hướng dẫn đặt lễ, thắp hương, khuyến cáo hạn chế đốt vàng mã được đặt ở vị trí dễ quan sát, góp phần định hướng hành vi của du khách ngay từ khi bước vào khu di tích.

Trao đổi về nhiệm vụ quản lý di tích, lễ hội dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tống Sơn Lại Thế Mạnh cho biết: "Xã có 18 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Thời điểm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân tại các di tích diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. Do đó, ngay từ đầu tháng 1/2026, xã đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, tăng cường quản lý di tích và các hoạt động tại di tích. Đối với đền Cô Bơ thuộc Cụm di tích thắng cảnh Hàn Sơn - nơi thu hút đông đảo người dân đến dâng hương, xã đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích của xã, tiểu ban quản lý đền xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong suốt mùa lễ hội".

Đặc biệt, năm 2026 xã sẽ tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu nghệ thuật truyền thống tại Di tích đền Cô Bơ góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân du xuân, hành lễ, vừa góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, định hướng sinh hoạt tín ngưỡng theo hướng văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Không chỉ riêng tại đền Cô Bơ, công tác quản lý các di tích khác trên địa bàn xã cũng được triển khai theo hướng văn minh, an toàn. Địa phương tăng cường phối hợp giữa ban quản lý di tích với lực lượng công an, các đoàn thể ở cơ sở để tổ chức phương án quản lý di tích; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hạn chế đốt vàng mã, không lấn chiếm không gian di tích để kinh doanh dịch vụ.

Cũng trong những ngày cuối năm, tại đền thờ Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn (xã Vạn Xuân), không khí chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, nền nếp. Ban quản lý di tích đã và đang rà soát, trang trí lại toàn bộ khuôn viên đền, từ khu vực thờ tự, lối đi, hệ thống đèn, các thiết bị phòng cháy chữa cháy đến bãi trông giữ phương tiện, khu vực kinh doanh. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt cho người dân và du khách.

Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Vạn Xuân Đỗ Doãn Bảy cho biết: “Đền thờ Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng thu hút đông Nhân dân và du khách mỗi dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân. Vì vậy, xã đặc biệt chú trọng công tác quản lý di tích, tổ chức đón khách về dâng hương, bảo đảm an toàn cho người dân khi về đền, nhất là an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông”.

Tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa thu hút đông đảo Nhân dân và du khách như đền Cô Tiên, đền Độc Cước, đền thờ Tô Hiến Thành, phủ Na... chính quyền địa phương và ban quản lý cũng tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn tại di tích để phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân năm 2026.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, ban quản lý di tích, dịp này hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách thực hiện nghiêm các quy định của di tích và thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hạn chế đốt vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không thực hành các nghi thức có tính chất lệch lạc và mê tín dị đoan. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; xây dựng các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các di tích.

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân đang đến gần, cùng với sự chủ động của chính quyền và ban quản lý di tích, ý thức chấp hành của mỗi người dân, du khách giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, trật tự và sự tôn nghiêm tại các di tích. Khi Nhà nước và Nhân dân cùng chung tay, các không gian văn hóa tâm linh sẽ thực sự trở thành điểm đến an lành, văn minh trong những ngày đầu xuân.

Bài và ảnh: Thùy Linh