Quân đội Israel phát lệnh sơ tán đầu tiên ở thành phố Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/9 đã phát lệnh sơ tán đầu tiên ở thành phố Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang được đẩy mạnh.

Người dân sơ tán tránh chiến sự tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố hoạt động quân sự của IDF sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi Phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận các điều kiện của Israel để kết thúc chiến tranh.

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin IDF đã rải tờ rơi sơ tán tại khu phố Radwan ở thành phố Gaza, yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực trước các đợt không kích sắp tới. Một tòa nhà nhiều tầng được cho là căn cứ của Hamas cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

IDF cho biết sẽ thực hiện các cuộc tấn công “chính xác và có mục tiêu” vào cơ sở hạ tầng của Hamas gây đe dọa trực tiếp đến binh sỹ Israel.

Trước các đợt tấn công, quân đội sẽ áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu thương vong dân thường, bao gồm cảnh báo mục tiêu, sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và thu thập tình báo.

Cùng ngày, trên nền tảng Telegram, Hamas công bố video về con tin người Israel Guy Gilboa-Dalal cùng 1 con tin khác, hiện danh tính chưa được tiết lộ theo yêu cầu gia đình.

Trong video, Gilboa-Dalal nói rằng anh không thể tin là mình còn sống sau 22 tháng bị giam giữ tại thành phố Gaza. Anh đồng thời tiết lộ các con tin sẽ bị di chuyển theo nơi IDF tiến hành hoạt động quân sự.

Các sỹ quan thuộc Bộ Tư lệnh Miền Nam của Israel cho biết đợt sơ tán quy mô lớn người dân khỏi khu vực phía Bắc Gaza và thành phố Gaza sẽ sớm bắt đầu. Ước tính có hàng trăm nghìn người Palestine sẽ được chuyển đến các khu vực trú ẩn ở phía Nam Dải Gaza.

Quá trình di tản sẽ đi kèm với việc phát tờ rơi, thông báo truyền thông, trong khi các chiến dịch trên bộ và trên không được tăng cường.

Theo Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), hàng nghìn lều trại và thiết bị trú ẩn đã được đưa vào Gaza. Hàng chục nghìn lều khác đang trên đường vận chuyển.

COGAT cho biết đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm nhân đạo cho người dân Gaza, bao gồm thực phẩm, thuốc men và chỗ ở tạm thời.

Theo ước tính của các quan chức quốc phòng Israel, khoảng 70.000-80.000 người đã rời khỏi thành phố Gaza, phần lớn trong những ngày qua - sau khi khu vực này bị tuyên bố là vùng chiến sự. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất thấp so với tổng dân số ước tính gần 1 triệu người trong thành phố./.

Theo TTXVN