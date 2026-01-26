Quan chức cấp cao EU tới Ấn Độ , chuẩn bị ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử

Sau hơn hai thập kỷ đàm phán, Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ dự kiến sẽ chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 27/1 tới tại New Delhi. Thỏa thuận được xem là bước đi “phòng vệ chiến lược”, một công cụ để EU khẳng định sự tự chủ, tránh việc bị kẹt trong các cuộc chiến thương mại hoặc chính sách”Nước Mỹ trên hết" từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa sẽ cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt bút ký vào bản thỏa thuận được kỳ vọng là “lớn nhất từ trước đến nay” xét về quy mô thị trường.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong cuộc gặp tại New Delhi ngày 25 tháng 1 năm 2026. Ảnh: PTI

Ngày 25/1, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đã có mặt trong chuyến thăm tại New Delhi, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương khi cả hai nhà lãnh đạo cao nhất của EU cùng xuất hiện tại Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự lễ diễu hành kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Ấn Độ với tư cách là khách mời danh dự, sau đó cùng Thủ tướng Narendra Modi chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh EU - Ấn Độ lần thứ 16. Trọng tâm của chuyến thăm này là việc ký kết và công bố hoàn tất các điều khoản then chốt của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) cùng một thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng mới, nhằm thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh mạng và chuỗi cung ứng bền vững. Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy các cam kết về chuyển đổi năng lượng sạch và tạo điều kiện thuận lợi cho sự dịch chuyển của các chuyên gia, nghiên cứu sinh, khẳng định vị thế của Ấn Độ là một đối tác chiến lược hàng đầu của Liên minh Châu Âu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu trước chuyến thăm , bà von der Leyen nhấn mạnh sự hợp tác EU Ấn Độ là minh chứng cho thấy các bên có thể tìm được tiếng nói chung trong một thế giới đang đối mặt với nhiều chia rẽ.

EU và Ấn Độ nhất trí hoàn tất hiệp định thương mại tự do trong năm nay. Ảnh: Anadolu agency

Thỏa thuận mới sẽ mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường 1,5 tỷ dân cho các doanh nghiệp châu Âu. Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc Ấn Độ đồng ý cắt giảm đáng kể thuế nhập khẩu ô tô từ EU, dự kiến giảm từ mức 110% xuống còn khoảng 40%.

Sự thay đổi này được dự báo sẽ mang lại lợi thế lớn cho các nhà sản xuất xe hơi đang gặp khó khăn của EU như Volkswagen và Renault, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng phụ tùng, hóa chất, nhựa và đồ uống có cồn. Ngược lại, Ấn Độ sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, dược phẩm, trang sức và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) sang thị trường châu Âu.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, news.az