Phường Trúc Lâm siết kỷ cương đất đai và trật tự xây dựng

Thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, phát triển bền vững, phường Trúc Lâm đang triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Địa phương chú trọng chuyển từ xử lý vi phạm sau khi phát sinh sang chủ động phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn từ sớm; đồng thời công khai quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Trúc Lâm tiến hành kiểm tra, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Chủ động nhận diện nguy cơ vi phạm

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, phường Trúc Lâm đang chịu nhiều áp lực trong quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Nhu cầu cải tạo, xây mới nhà ở của người dân ngày càng tăng, trong khi quá trình đô thị hóa cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm như xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Phòng Kinh tế - Đô thị UBND phường Trúc Lâm, sau khi ổn định tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn có 7 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Phường đã ban hành 7 quyết định xử phạt, với tổng số tiền hơn 52,8 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Do nhận thức pháp luật còn hạn chế và chưa hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nên hộ ông Phạm Văn Cường ở tổ dân phố Khoa Trường đã tự ý đổ nền bê tông trên phần diện tích đất trồng màu đang sử dụng. Hành vi trên đã được chính quyền địa phương phát hiện, kiểm tra và xác định có vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất, làm thay đổi hiện trạng đất, thuộc trường hợp hủy hoại đất. Chính quyền địa phương đã lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Gia đình ông Cường đã nhận thức được sai phạm và thực hiện khắc phục hậu quả theo yêu cầu.

Tại tổ dân phố Phú Lâm, hộ ông Lê Ngọc Diễn đã thực hiện xây dựng công trình trên đất nông nghiệp với diện tích khoảng 50m2. Sau khi được chính quyền phường và tổ dân phố tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định của pháp luật, gia đình đã nhận thức được vi phạm và tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng.

Qua thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vi phạm không chỉ xuất phát từ nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đầy đủ mà còn liên quan đến quá trình triển khai các dự án hạ tầng, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Khi các dự án được triển khai, nhu cầu về đất ở tái định cư tăng cao. Nếu quy hoạch và hạ tầng khu tái định cư chưa được chuẩn bị đồng bộ, người dân có thể nảy sinh tâm lý xây dựng đón đầu hoặc tự ý xây dựng. Bên cạnh đó, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại một số khu vực còn gặp khó khăn do quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa hoàn thiện đồng bộ. Trong khi đó, lực lượng cán bộ phụ trách địa chính - xây dựng của phường còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, gây khó khăn cho việc thường xuyên kiểm tra, theo dõi biến động đất đai trên địa bàn.

Phòng ngừa từ sớm, xử lý từ cơ sở

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND phường Trúc Lâm đang xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, trong đó xác định phòng ngừa, phát hiện sớm là nhiệm vụ trọng tâm. Phường chủ trương thành lập tổ kiểm tra quản lý trật tự xây dựng, đất đai và khoáng sản theo mô hình đội phản ứng nhanh, giao trung tâm cung ứng dịch vụ công làm cơ quan thường trực. Tổ kiểm tra thường xuyên kiểm tra thực địa, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, phân công cụ thể các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ phường phụ trách cụ thể từng chi bộ, tổ dân phố. Các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp nắm tình hình, theo dõi biến động đất đai, phối hợp với ban công tác mặt trận và tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Một trong những giải pháp được phường chú trọng là công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các khu tái định cư đã được phê duyệt. Qua đó giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin, tránh xây dựng trái phép hoặc đầu tư vào những khu vực không phù hợp quy hoạch.

UBND phường cũng phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp trên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, tạo điều kiện để người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng, hạn chế tình trạng vi phạm do thiếu thông tin hoặc chưa nắm rõ quy định. Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng cũng được đổi mới thông qua hệ thống truyền thanh, hội nghị tổ dân phố và tuyên truyền trực tiếp. Phường xác định lấy vận động, hướng dẫn và hỗ trợ pháp lý làm trọng tâm đối với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết; đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, cho biết: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bố trí tái định cư không chỉ là nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, giữ vững kỷ cương trong quá trình phát triển đô thị. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Trúc Lâm đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng; hướng tới xây dựng không gian đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, kỷ cương và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Minh Lý