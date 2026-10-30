Phường Hạc Thành triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2026-2027

Chiều 30/10, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2025-2026, công tác Đoàn, Đội trường học trên địa bàn phường Hạc Thành được triển khai đồng bộ tại 35 liên đội và 11 cơ sở Đoàn với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Trọng tâm là giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, sáng tạo, chuyển đổi số và tình nguyện vì cộng đồng. Các phong trào như “Học sinh 3 tốt”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Em nuôi của Đoàn” tiếp tục được duy trì, góp phần chăm lo thiếu nhi khó khăn, tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Năm học 2026-2027, Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng, phát triển phong trào học tập, sáng tạo; đồng thời tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Đội ngày càng vững mạnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội trường học năm 2025-2026 nhận khen thưởng.

Tại chương trình, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội trường học năm 2025-2026.

Hương Quỳnh