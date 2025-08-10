Phường Bỉm Sơn ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường

Sáng 10/8, phường Bỉm Sơn đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường nhằm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bỉm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường phát động và thực hiện.

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn tham gia tổng vệ sinh môi trường cùng các đoàn thể và Nhân dân.

Lễ ra quân diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường và các lực lượng chức năng.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, hội viên, đoàn viên và đông đảo người dân đã dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất, cắt cỏ, phát quang bụi rậm dọc hai bên bờ mương Dọc Khoi (tổ dân phố Đoài Thôn), với chiều dài 980 m, tổng khối lượng công trình trên 2.000 khối đất và rác.

Cùng với đó, Công an phường đã huy động cán bộ, chiến sỹ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Bố trí 2 xe mô tô, xe ô tô làm nhiệm vụ, tiến hành xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường chính; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường chính.

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường là hoạt động thiết thực mang lại cảnh quan sáng - xanh - sạch đẹp cho phường Bỉm Sơn, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ Nhất.

Hà Nghĩa (CTV)