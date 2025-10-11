Thông tin về trường hợp bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Liên quan đến trường hợp bệnh nhi 18 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại Bệnh viện, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Cụ thể, bệnh nhi Ph.L.B.N., sinh ngày 3/5/2024, địa chỉ thôn 6, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lúc 0h14 ngày 3/10 điều trị nổi ban mày đay.

Trẻ bị bệnh trước khi vào viện 4 ngày, có biểu hiện sốt nóng theo cơn trên 38,5 - 39 độ C, sau đó xuất hiện ban mày đay rải rác toàn thân, sưng nề mi mắt, môi, ngứa nhiều, người mệt, trẻ ăn kém, nôn nhiều lần, tiểu ít, phân sống lỏng ngày 2-3 lần, đã dùng thuốc tại nhà không đỡ nên người nhà đưa vào viện.

Bệnh nhi vào khoa được khám, xác định nặng, khai thác không có tiền sử dị ứng, được xếp buồng cấp cứu, cho làm các xét nghiệm và chẩn đoán: Nhiễm trùng huyết không xác định/Các thiếu máu khác/tiêu chảy chức năng/Ban và phát ban không đặc hiệu/Bệnh gan khác (tăng men gan)/Rối loạn nhịp tim không đặc hiệu; được điều trị truyền dịch, kháng sinh, kháng Histamin, men vi sinh, Kẽm; dung dịch điện giải uống và hạ sốt. Tại khoa trẻ tỉnh, mệt, ăn uống ít, sốt dao động trên dưới 39 độ C, nổi ban mày đay, ngứa, không có ban xuất huyết.

Đến 8h ngày 4/10/2025, sau khi đánh giá bệnh nhân, tiên lượng bệnh nặng, đã hội chẩn và thay kháng sinh Cefopefast bằng Kháng sinh Meropenem 200mg/lần, mỗi 8h/lần [600mg/24h], pha 1 lọ với 100ml dung dịch Natri clorid 0,9%, dùng bơm tiêm điện tiêm tĩnh mạch trong 60 phút mỗi lần.

Các ngày sau đó bệnh diễn biến thuyên giảm dần, trẻ ăn uống khá hơn, hết ban da, thưa cơn sốt, đến 8h18 ngày 8/10/2025 trẻ hết tình trạng nặng được chuyển buồng bệnh thường điều trị; ngày 9/10/2025 cắt sốt hoàn toàn, tỉnh táo, không có ban da, ăn uống khá, tiểu được.

Sáng 10/10/2025, lúc 6h00 Bệnh nhân được tiêm Meropenem theo y lệnh bằng Bơm tiêm điện kết thúc lúc 7h00. Sau tiêm trẻ tỉnh, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường, đến 7h35 phút sau khi ăn cháo (khoảng 10-15 phút) trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc, được các bác sỹ và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng loại bỏ dị vật, mở thông đường thở, tiêm adrenalin. Bệnh nhân đáp ứng kém, khó thở tăng hơn, tim nhịp yếu và chậm dần, phối hợp cùng bác sỹ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu đặt nội khí quản (trong quá trình đặt phát hiện có nhiều cháo trào qua nội khí quản) kết hợp tạo nhịp tim cấp cứu ngoài lồng ngực. Sau thời gian cấp cứu bệnh nhân có nhịp tim cải thiện hơn, da tái, ý thức hôn mê, được xử trí duy trì các biện pháp cấp cứu và chuyển đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc;

Tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, tình trạng bệnh nhân nguy kịch với ý thức hôn mê, da tái nhợt, đầu chi lạnh, thở theo bóp bóng qua nội khí quản, tim nhịp chậm rời rạc, huyết áp không đo được. Bệnh nhân đã được nhanh chóng cấp cứu hồi sức tích cực, can thiệp cấp cứu ngừng tuần hoàn cách tạo nhịp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, đồng thời hội chẩn chuyên môn với lãnh đạo khoa, lãnh đạo Bệnh viện thống nhất tiếp tục điều trị tích cực. Trong thời gian cấp cứu tại viện, đã giải thích nhiều lần cho gia đình (mẹ và bà).

Sau thời gian cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhân không có nhịp tim trở lại, ý thức hôn mê, đồng tử giãn tối đa không có phản xạ với ánh sáng, da tái nhợt lạnh, ngừng thở hoàn toàn phụ thuộc vào bóp bóng qua nội khí quản. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 8h45 ngày 10/10/2025;

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với gia đình, gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi, hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân.

Hà Thu