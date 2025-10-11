Danko Group chính thức khởi công dự án Danko Royal tại Thanh Hóa

Sáng ngày 10/10/2025, tại phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa), Tập đoàn Danko đã tổ chức thành công lễ khởi công dự án Danko Royal – khu đô thị mới có quy mô gần 24ha, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Nam sông Mã của tỉnh Thanh Hóa và hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.

Danko Royal đã chính thức khởi công vào sáng ngày 10/10/2025.

Danko Royal – Dấu mốc mới của Danko Group tại Thanh Hóa

Lễ khởi công dự án Danko Royal được tổ chức sáng ngày 10/10/2025 tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, xã, phường; các sở, ban, ngành cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Danko, nhà thầu, đối tác và đông đảo khách mời, nhà đầu tư.

Đây là một trong những dự án đô thị trọng điểm được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, thương mại – dịch vụ và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, và đông đảo khách mời, nhà đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko là nhà đầu tư theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 28/6/2022, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.

Ông Nghiêm Phú Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Phú Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết: “Dự án Danko Royal là công trình có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về phía Nam sông Mã. Việc khởi công hôm nay thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư, đồng thời khẳng định môi trường đầu tư minh bạch và cởi mở của địa phương trong thu hút các dự án quy mô”.

Danko Royal được triển khai trên diện tích gần 24ha, với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở thấp tầng, công trình thương mại – dịch vụ, cây xanh và tiện ích công cộng được quy hoạch đồng bộ. Toàn bộ quá trình triển khai được cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn và tiến độ, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Danko – Ông Đàm Quốc Hiệp phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đàm Quốc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Danko cho biết: “Danko Royal không chỉ là một dự án đô thị mới mà còn là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của Danko Group. Chúng tôi xác định Thanh Hóa là địa bàn chiến lược trong hành trình mở rộng hệ thống các khu đô thị đồng bộ, mang phong cách riêng biệt của Tập đoàn”.

Hướng tới khu đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững

Dự án Danko Royal nằm trên trục Đại lộ Nam sông Mã, thuộc phường Quảng Phú – vị trí được xem là cửa ngõ giao thương phía Tây Nam, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính, thương mại và các khu dân cư hiện hữu.

Danko Royal có quy mô tổng thể gần 24ha, quy mô đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đô thị.

Theo quy hoạch, khu đô thị được thiết kế theo định hướng đô thị kiểu mẫu, ưu tiên cảnh quan mở, mật độ xây dựng hợp lý, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các sản phẩm chủ đạo gồm biệt thự, liền kề, shophouse, cùng các công trình công cộng và cây xanh đô thị, góp phần tạo dựng một khu ở hiện đại, hài hòa với tổng thể đô thị.

Bên cạnh yếu tố quy hoạch, Danko Royal còn được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đối với khu vực phía Nam sông Mã, khi hình thành trục kết nối đô thị – thương mại mới song hành cùng Đại lộ Nam sông Mã.

Danko Royal sẽ nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống sang trọng bậc nhất khu vực.

Theo đại diện UBND phường Quảng Phú, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thi công, bảo đảm hạ tầng đồng bộ và quản lý tiến độ dự án đúng quy hoạch; để dự án Danko Royal sớm hoàn thành, góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Lễ khởi công Danko Royal diễn ra trong không khí phấn khởi, nghiêm trang và kỳ vọng, mở ra giai đoạn triển khai thực tế của một dự án quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm đô thị – kinh tế năng động của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

Nguyễn Lương