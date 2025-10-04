Chính phủ triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 3/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bảo đảm tổ chức bộ máy của địa phương hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất đánh giá: Sau 3 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ để phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương; tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội nhất là trong điều kiện chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân đòi hỏi phải có thời gian, nhưng việc triển khai cần quyết liệt và hiệu quả, kết quả đạt được phải cụ thể, chuyển biến tích cực, rõ nét sau từng tuần, tháng, quý, năm. Các bộ, cơ quan ngang bộ nâng cao trách nhiệm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương, tạo điều kiện tối đa cho chính quyền địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phải tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao, bảo đảm tổ chức bộ máy của địa phương hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chậm nhất trước ngày 10/10 hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

1- Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ Kết luận số 195-KL/TW ngày 26 tháng 9 năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rà soát các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý được giao tập trung triển khai ngay các công việc đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành, các công việc chưa thực hiện để khắc phục ngay tình trạng tồn đọng, bỏ sót nhiệm vụ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền những nhiệm vụ, công việc đã hoàn thành.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số và nâng cao năng lực cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các địa phương về tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, giao các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các đồng chí Bộ trưởng cần trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP chậm nhất trước ngày 10 tháng 10 năm 2025; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định; báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất trước ngày 10 tháng 10 năm 2025 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Nếu có vướng mắc về pháp lý, chính sách thì báo cáo ngay cho Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

Cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

2- Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tổng hợp, xem xét kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2025; xây dựng Đề cương báo cáo hướng dẫn để các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo định kỳ và gửi Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ vào 15 giờ Thứ hai hàng tuần để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 giờ Thứ ba hàng tuần; phối hợp với Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP trước ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức

3- Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng; đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2025; kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định); hoàn thành các phương án sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 10 năm 2025, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ) trước ngày 30 tháng 10 năm 2025.

4- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực phụ trách và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư công và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

5- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

6- Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất về thông tin báo cáo, thực hiện báo cáo theo thời gian thực về tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý hoạt động xây dựng

7- Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy định quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý hoạt động xây dựng, thực hiện cấp phép xây dựng; tăng cường công tác xây dựng thể chế, chính sách, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong ngành, lĩnh vực.

8- Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Công điện về kiểm soát chặt chẽ việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

Theo VGP