Phòng cháy chữa cháy tại các nhà chung cư: Không lơ là, chủ quan

Cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của loại hình nhà chung cư (NCC), từ đó đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo người dân, nhất là người trẻ. Dẫu vậy, tình trạng cháy nổ tại các NCC hiện nay diễn ra ngày càng nhiều, tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Do đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các NCC theo tinh thần không lơ là, chủ quan, hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh giám sát việc mở lối thoát hiểm thứ 2 tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành.

Chủ động phòng ngừa

Trên địa bàn tỉnh hiện có 64 NCC đã đi vào hoạt động, cao nhất là 25 tầng và thấp nhất là 5 tầng. Các NCC tập trung chủ yếu ở các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Hàm Rồng, Nguyệt Viên và một số phường, xã khác trong tỉnh. Thực tế, các NCC mới được xây dựng và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh đều được lắp đặt phương tiện, thiết bị PCCC hiện đại và đồng bộ như: Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp buồng thang. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) (PC07) Công an tỉnh cũng chủ động hướng dẫn chủ đầu tư các NCC thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, duyệt thiết kế PCCC, nghiệm thu hệ thống PCCC theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của ban quản trị các NCC, cư dân chung cư về đảm bảo an toàn PCCC và chủ động phòng ngừa những nguyên nhân gây phát sinh cháy như: Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện; đảm bảo duy trì điều kiện hoạt động của phương tiện PCCC, điều kiện thoát nạn; nghiên cứu tự bổ sung trang bị thêm các dụng cụ hỗ trợ thoát nạn như mặt nạ lọc độc, thang dây.

Đặc biệt, công tác huấn luyện, thực tập phương án, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ được Phòng PC07 thực hiện thường xuyên, cư dân chung cư cơ bản sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý sự cố điện, kỹ năng gọi báo cháy và hỗ trợ người già, trẻ em khi xảy ra cháy. Đến nay các vụ sự cố cháy, nổ tại các NCC trên địa bàn đều được cư dân và lực lượng bảo vệ xử lý ngay từ ban đầu.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng PC07, 6 tháng năm 2025 trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính gần 2 tỷ đồng. Đối với loại hình NCC cũng đã xảy ra một số vụ sự cố cháy, nhưng với sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng PCCC tại chỗ và người dân, các đám cháy đã được khống chế, ngăn chặn không để lan rộng, không có thiệt hại về người và tài sản.

Bất cập PCCC tại các khu chung cư cũ

Tuy nhiên, công tác phòng chống cháy, nổ tại các NCC trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ những hạn chế, bất cập. Nguyên nhân là do chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành tại nhiều NCC vẫn còn chủ quan, chưa chủ động triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của pháp luật. Cùng với việc chưa bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC hằng năm, chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành các NCC không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC định kỳ, dẫn đến phương tiện bị hư hỏng, không phát huy hiệu quả. Mặt khác, một bộ phận cư dân các NCC thiếu ý thức trong hoạt động PCCC như: Chưa chủ động trang bị kiến thức về PCCC; tự ý chèn, chặn cửa thoát nạn tại thang bộ; câu mắc điện tùy tiện, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dẫn đến quá tải, chập cháy; để phương tiện lấn chiếm lối thoát nạn, lòng đường, ảnh hưởng đến hoạt động chữa cháy, CNCH khi có sự cố xảy ra.

Thời điểm này tại tỉnh Thanh Hóa đang ở giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy ở khu dân cư và các tòa NCC. Qua kiểm tra, đánh giá công tác PCCC tại các NCC của Phòng PC07, hiện nay có 3 NCC gồm Đông Phát, Mai Xuân Dương, Nam Đại lộ Lê Lợi nằm trên địa bàn phường Hạc Thành đang tồn tại nhiều bất cập trong công tác PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy. Bởi đây là 3 NCC cũ, được xây dựng trước khi Luật PCCC có hiệu lực, đến nay không bảo đảm các điều kiện về PCCC.

Cụ thể, phần lớn các phương tiện PCCC tại 3 NCC này không được bảo dưỡng định kỳ nên không còn khả năng sử dụng. Cầu thang trong nhà để hở, không được đặt trong buồng thang bộ, không đảm bảo an toàn thoát nạn cho người. Đáng nói hơn, tại khu vực tầng 1, các hộ gia đình bày bán hàng hóa, làm mái che phía ngoài sân chung cư. Các mặt tiếp giáp chung cư bố trí khuôn viên, trồng cây, đường dây dẫn điện, dây cáp không đảm bảo chiều cao cho xe chữa cháy hoạt động. Trong khi đó, ở một số vị trí do nhu cầu an ninh, cư dân tự ý lắp đặt cửa xếp và khóa cửa vào ban đêm để bảo vệ tài sản, gây ảnh hưởng đến hoạt động thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ. Mặc dù HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc xử lý các công trình không đảm bảo điều kiện PCCC đưa vào hoạt động trước khi có Luật PCCC năm 2001. Tuy nhiên, việc xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các hoạt động PCCC chung tại các NCC như cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vẫn còn nhiều bất cập do kinh phí đầu tư lớn.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC tại các khu chung cư”

Để hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra tại các NCC trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Phòng PC07 tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các phường, xã khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác PCCC. Trước mắt, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành các NCC bố trí phương án bãi đỗ xe độc lập cho cư dân và đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức khắc phục các tồn tại về PCCC. Nâng cấp, thay thế đường dây, thiết bị điện xuống cấp, hư hỏng đảm bảo an toàn hệ thống, phòng chống cháy nổ. Về lâu dài, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành cần bố trí nguồn kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC cho 3 nhà chung cư cũ là Đông Phát, Mai Xuân Dương và Nam Đại lộ Lê Lợi.

Bên cạnh đó, Phòng PC07 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC tại các khu chung cư”, nhằm nâng cao ý thức của cư dân trong chấp hành và duy trì điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Hằng năm chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề đối với 100% NCC trên địa bàn. Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm và yêu cầu ban quản trị, ban quản lý, cư dân chung cư khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC, nhất là duy trì trạng thái hoạt động của phương tiện PCCC.

Bài và ảnh: Trần Thanh