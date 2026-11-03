Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ về dự án Bio-Methanol từ nguyên liệu tre

Chiều 3/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với đoàn công tác các nhà đầu tư Ấn Độ về nghiên cứu đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Bio-Methanol từ nguyên liệu tre tại Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác do ông Prashanth Srinivas, Tổng Giám đốc Công ty MeOH Tech & Applications Pvt (Ấn Độ) làm trưởng đoàn.

Tham gia kết nối, đề xuất ý tưởng dự án có Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương; các nhà đầu tư Ấn Độ, gồm: Công ty NewEra Cleantech và Công ty MeOH Tech & Applications Pvt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc.

Đoàn công tác các nhà đầu tư Ấn Độ tại buổi làm việc.

Thanh Hóa hiện có lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu tre, luồng, tập trung chủ yếu tại khu vực miền núi phía Tây. Tổng diện tích tre, luồng trên địa bàn tỉnh khoảng 72.000 ha, trong đó có trên 46.000 ha rừng luồng được phục tráng, thâm canh nâng cao năng suất.

Trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh khai thác trên 65 triệu cây tre luồng, 85.000 tấn nguyên liệu giấy và dự báo duy trì ổn định trong giai đoạn 2027-2030. Đây là lợi thế quan trọng để Thanh Hóa thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị kinh tế của cây tre, luồng.

Ông Prashanth Srinivas, Tổng Giám đốc Công ty MeOH Tech & Applications Pvt (Ấn Độ) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đề xuất của các nhà đầu tư tại buổi làm việc, Dự án Khu liên hợp sản xuất Bio-Methanol và các sản phẩm khác từ nguyên liệu tre có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD, diện tích sử dụng đất khoảng 200 ha. Công suất thiết kế dự kiến từ 2.300 đến 6.900 tấn Bio-Methanol/ngày.

Ông Balasaheb Darade, Tổng Giám đốc Công ty NewEra Cleantech (Ấn Độ) trao đổi về ý tưởng đầu tư dự án.

Dự án hướng đến xây dựng nhà máy sản xuất Bio-Methanol cùng các sản phẩm từ tre như viên nén và những sản phẩm liên quan; hình thành thị trường tiêu thụ ổn định, quy mô lớn cho nguồn nguyên liệu tre, luồng của địa phương. Qua đó, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở quy mô, tính chất và nhu cầu sử dụng đất của dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh định hướng giới thiệu Khu công nghiệp Đồng Vàng (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn) để nhà đầu tư nghiên cứu triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường hoan nghênh đoàn công tác đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm thu hút các dự án có quy mô, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng xanh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để có cơ sở xem xét về Dự án Khu liên hợp sản xuất Bio-Methanol và các sản phẩm khác từ nguyên liệu tre, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư Ấn Độ tiếp tục làm rõ một số vấn đề quan trọng liên quan đến chủ thể đầu tư, quy mô dự án, đặc biệt là dự kiến mức tiêu thụ nguyên liệu, công nghệ, quy trình áp dụng cũng như các điều kiện bảo đảm môi trường... làm cơ sở để các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao quà lưu niệm cho đoàn công tác các nhà đầu tư Ấn Độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kỳ vọng, qua buổi làm việc, các bên sẽ tiếp tục trao đổi, làm rõ những nội dung hợp tác, từng bước cụ thể hóa ý tưởng đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tre, luồng, thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và mở rộng không gian phát triển kinh tế xanh tại Thanh Hóa.

Việt Hương