Hơn 130 gian hàng, 5 sân pickleball sẽ có mặt tại AEON MALL Thanh Hóa

Thông tin từ Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến quy tụ hơn 130 gian hàng chuyên dụng, trong đó hơn 60% là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa.

Phối cảnh thực tế tại AEON MALL Thanh Hóa. Nguồn: AEON MALL Việt Nam

Dự kiến mở cửa vào ngày 15/10/2026 và chính thức khai trương vào ngày 18/10/2026, AEON MALL Thanh Hóa tọa lạc tại phường Quảng Phú, với diện tích khu đất khoảng 105.000m2, diện tích mặt sàn khoảng 120.000m2 và diện tích cho thuê khoảng 52.000m2.

Đây là trung tâm thương mại thứ 9 do AEON MALL đầu tư tại Việt Nam.

Lấy định hướng “Family and Community Hub - Không gian kết nối gia đình và cộng đồng”, AEON MALL Thanh Hóa tập trung vào vai trò như một không gian để các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau mua sắm, vui chơi, trải nghiệm và dành thời gian bên nhau.

Trong số hơn 130 gian hàng chuyên dụng dự kiến quy tụ tại đây, có hơn 60% là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa như: Lacoste, Puma, Charles&Keith, Pedro, MLB, FILA, Uniqlo, Elmich, Koi Thé, Katinat...

Một số thương hiệu có mặt tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng kết nối với các đối tác và đơn vị tại Thanh Hóa, tạo thêm cơ hội để trung tâm thương mại trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế và đời sống địa phương.

AEON MALL Thanh Hóa còn bố trí khu vực thể thao và giải trí trong nhà rộng khoảng 10.000m2. Điểm đặc biệt, 5 sân pickleball trên tầng 2 - lần đầu tiên xuất hiện trong một trung tâm thương mại AEON MALL. Không gian này được định hướng trở thành điểm đến cho các hoạt động vận động, vui chơi và giao lưu, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Xem sơ đồ các tầng Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa tại đây.

NM